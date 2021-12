Wenig Geld für harte Arbeit: Die Kampfkraft fehlt

"Das ist Vollkatastrophe bei uns", sagt er. "Meine Patienten verstehen nicht, dass man Maske tragen muss. Wir hatten einen Coronafall, das hieß, wir mussten fünf Patienten isolieren – das verstehen die Menschen nicht. Versuchen Sie mal bei einem Demenzkranken einen Corona-Abstrich zu machen! Da laufen Sie hinter dem her. Die Patienten verstehen auch nicht, dass man Abstand halten muss. Dazu Angehörige, die Sturm laufen. Dann treffen die sich draußen, halten keine Sicherheitsmaßnahmen ein, so kommt dann Corona in die Station. Wir mussten zweimal alle auf Corona testen. Das ist kein Spaß." Die zunehmenden Belastungen führten zu hohen Krankenständen und Personalflucht. "Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, schaue ich auf dem Parkplatz, wer schon da ist. Und es fehlt immer jemand. Kein Tag läuft wie geplant. Eigentlich ist das weder den Kollegen noch den Patienten zuzumuten."

Ralf Reichenbach, Personalratsvorsitzender und ebenfalls gelernter Krankenpfleger, nickt. "Wir leiden unter Personalflucht, weil die Leute am Ende sind. Viele verlassen die Klinik oder wechseln intern, zum Beispiel in die Forensik." Denn dort gelten gesetzliche Personalbegrenzungen, wer die nicht einhält, muss zahlen. Wie viele KollegInnen dem Haus komplett den Rücken zugekehrt haben, wisse er nicht, er schätzt die Zahl auf 30 bis 40 seit Coronabeginn. Uwe Duwe hat auf seiner Station mitgezählt. "Wir haben seit 1. Januar 2021 acht Vollzeitstellen weniger besetzt. Drei haben an die Uni-Klinik gewechselt, zwei in die Forensik, der Rest kommt durch Arbeitszeitreduzierung, weil die Leute einfach nicht mehr können." Eigentlich müsste man Stationen schließen wegen des Personalmangels. "Ich wäre dafür."

Corona macht die Kranken kränker

Um gegen den Personalnotstand anzukämpfen, bräuchten die ZfP einen großen Schritt hin zu besseren Arbeitsbedingungen, betont Laura Lazarus. "Das Problem wird immer schlimmer. Aber seit Jahren tut sich nichts. Ich fühle mich und meine Arbeit nicht ernst genommen." Sie und ihre Kollegen haben den Eindruck, dass es auch den PatientInnen seit Corona schlechter geht. Belegen könne man natürlich nicht, dass mehr Depressionen zum Beispiel durch Isolation entstanden seien, aber es sehe danach aus, so Lazarus. Zudem seien im ersten Coronajahr aus Angst vor Ansteckung viele Menschen nicht gekommen, obwohl sie eine Behandlung benötigt hätten.