Krankenpflege: "Kommen und kämpfen"

Durch die Nichtübernahme von Ausgelernten in der Vergangenheit haben wir außerdem eine große Alterslücke. Da ist meine Boomergeneration, die in den nächsten Jahren in Rente geht, dann kommt lange nichts und dann wieder junge Frauen, die jetzt Familien gründen und schwanger werden. Das ist alles eine Folge dieses DRG-Systems, also des Einsparens. Es ist wichtiger, jeden Furz, der abgerechnet werden kann, zu dokumentieren, als die Patienten zu pflegen. Da wechselt manche Kollegin nach Jahren auf Intensivstation in die Dokumentation. Das verstehe ich. Da hat man feste Arbeitszeiten, das Gehalt stimmt – das ist besser, als irgendwann zusammenzuklappen. Aber die fehlen dann natürlich auf Station.

Intensivpflege ist ja auch psychisch enorm belastend. Und jetzt hat man eben auch noch Corona-Patienten, die behaupten, sie hätten kein Corona, sondern Asthma und man hat Auseinandersetzungen mit Angehörigen, weil diese ihre kranken Angehörigen nicht besuchen dürfen. Das muss man alles aushalten können.

Ich bin überzeugt, die Unzufriedenheit in der Pflege liegt nicht am Gehalt alleine. Mehr Gehalt ist zwar immer gut, aber das macht die Arbeit nicht attraktiver. Wichtiger ist anderes: ausreichend Personal und Kinderbetreuung ab sechs Uhr zum Beispiel. Und dann: Dieses System, hier Arzt, da Pflege – das muss sich ändern. Heute ist das so, dass die Pflege die Abteilung organisiert, alles vorbereitet für den Arzt, dann kommt der Doktor, der so viel an uns delegieren kann, und trotzdem ist man immer nur die Pflege, Zuarbeiter. Und das stimmt eben nicht. Wir haben eine anspruchsvolle Ausbildung, für die Intensivstation macht man noch eine zweieinhalbjährige Zusatzausbildung – im Grunde müssten wir den Assistenzärzten gleichgestellt werden. Das wäre angemessen und würde auch Wertschätzung bedeuten, die oft zu kurz kommt.

Mit Hierarchien und Fallpauschalen gegen die Wand

Als ich gelernt habe, war die allgemeine Einstellung: Du lernst Krankenschwester – da war es schon ein Privileg, wenn du als Mädel eine Ausbildung machen konntest –, dann heiratest du, kriegst Kinder und kannst dann ein paar Nachtwachen machen, um was dazuzuverdienen. Ich meine, als ich 1981 nach meiner Ausbildung hier angefangen habe, war das noch ein Diakonissenhaus. Die Diakonissen waren immer da, haben teilweise sogar hier gewohnt. Deren Erfüllung bestand darin, dem lieben Gott zu dienen und dem Doktor. Da kommen wir her und das steckt noch in diesem System: Dienen. Aber das geht heute nicht mehr. Das machen die Jungen nicht mehr mit. Und da haben sie recht.