Hartz IV heißt bald Bürgergeld: Strafe muss sein

Die inzwischen bekannt gewordenen Eckpunkte zum Bürgergeld zeigen, dass die Gelegenheit zu einem wesentlich menschlicheren Umgang mit Erwerbslosen und armen Menschen ungenutzt blieb. Statt der bisherigen 449 Euro pro Monat für Alleinlebende soll es 502 Euro geben. Laut Schneider müssten es schon jetzt 678 Euro sein, um menschenwürdig an der Gesellschaft teilhaben zu können. Und nun? Abgesehen von ein paar kosmetischen Korrekturen handelt es sich bei der aktuellen "Reform" von Hartz-IV nur um die Umbenennung eines zynischen Disziplinierungs- und Zwangssystems. Die Sanktionspraxis soll dabei geringfügig entschärft werden, im Prinzip wird aber daran festgehalten – auch wenn sich die SPD laut "Tagesschau" erhofft: In der Vertrauenszeit, also den ersten sechs Monaten der Leistungsbezüge, "sollen Sanktionen aber wirklich die Ausnahme bleiben".

Allein, dass bis zum Jahresende und dem Inkrafttreten des Bürgergelds die Hartz-IV-Sanktionen vorübergehend ausgesetzt werden, sorgt mitunter für große Empörung und allerlei Hobbypädagogen schalten sich in die Debatte ein. Zum Beispiel Ulrich Walwei. Er ist Vize-Direktor des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (eine Dienststelle der Arbeitsagentur) und bemängelt laut "Focus online", mit der "sanktionsfreien Zahlung von Leistungen würden sämtliche Arbeits- und Bildungsanreize 'verloren gehen'". Eine Jobcenter-Mitarbeiterin spricht im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" von einer "Katastrophe", weil sie befürchtet, dass "uns die Hartz-IV-Empfänger bald auf dem Kopf herumtanzen". Und die "Bild"-Zeitung tut, was sie am liebsten tut – sie spielt die Armen gegen die noch Ärmeren aus: Unter dem Titel "Wer arbeitet, ist künftig der Dumme" präsentiert sie eine hanebüchene Milchmädchenrechnung, die belegen soll, warum sich sich das Aufstehen für einen Berliner Maler künftig "NICHT mehr" lohnt (der medienkritische "Bildblog" hat den Fall umfangreich aufgearbeitet und gegengerechnet).

Dem Bild des faulen Schmarotzers, der sich mit Bierdosen bewaffnet den Arsch auf dem Sofa fett sitzt, steht in der Realität das von Menschen entgegen, die für ihre Lebensumstände meist tiefe Scham empfinden und gerne wieder arbeiten würden. Wie Soziallobbyist Schneider betont, würden bei aktuell 47 Prozent der Hartz-IV-Bezieher:innen die Einnahmen nicht die Ausgaben decken, das Loch in der Kasse müssten sie beispielsweise mit Essensspenden überbrücken. Die Tafeln berichten, wie der Andrang immer größer wird. Und der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums schreibt in einem Gutachten von 2020 sogar explizit: "Die derzeitige Grundsicherung reicht ohne weitere Unterstützungsressourcen nicht aus, um eine gesundheitsförderliche Ernährung zu realisieren." Und weiter: "Auch in Deutschland gibt es armutsbedingte Mangelernährung und teils auch Hunger."

Geflüchtete und Armutsrentner:innen mit einbezogen sind es insgesamt um die sieben Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die vom Staat Bezüge für eine "soziale Grundsicherung" erhalten. Ulrich Schneider kritisiert dabei die Berechnungsgrundlage, mit der die Regelbedarfe ermittelt werden. Als Maßstab gelten die Ausgaben der einkommensärmsten 15 Prozent, von denen schließlich alles abgezogen wird, was der Gesetzgeber als "nicht regelbedarfsrelevant, da nicht der Existenzsicherung dienend" definiert. Kein Geld gibt es zum Beispiel für Zimmerpflanzen, Schnittblumen, Haustiere, Gartenpfege, Tabakwaren, Restaurantbesuche, Eisdielen, Imbissbuden, Lieferservice, Tabakwaren oder alkoholische Getränke, die in der Berechnung – man beachte die Wortwahl des Gesetzestextes – pauschal durch Mineralwasser "substituiert" werden.

Der Klassenkampf von oben

Während die mit großer Anstrengung kleingerechneten Regelsätze an und für sich knapp bemessen sind, erhöht sich der Druck aktuell massiv. Denn die Stromkosten müssen von Bezieher:innen der Grundsicherung selbst gestemmt werden, die aktuellen Preissteigerungsraten sind im aktuellen Regelsatz nicht berücksichtigt und die Agentur für Arbeit betont klipp und klar: "Bitte beachten Sie, dass das Jobcenter keine Nachzahlungen für Strom übernimmt." Und auch "eine Flatrate zum Heizen für Bedürftige – wie derzeit häufig kolportiert –, die gibt es gar nicht", informiert "Zeit online". Denn auch bei den vom Jobcenter übernommenen Heizkosten gibt es eine Obergrenze, die sich nicht am Verbrauch, sondern allein an den Kosten orientiert.