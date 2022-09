Soziale Kämpfe: Von der Angst zum Aufstand

Für Aufsehen sorgt in Großbritannien auch die Initiative "Don't Pay", die zum Boykott von Energierechnungen aufruft. Unterstützen bis Oktober mehr als eine Million Menschen das Anliegen, soll der Zahlstreik folgen, und die Rechnungen landen im Müll – sofern die Regierung bis dahin nicht gehandelt hat. Derzeit haben etwas mehr als 170.000 Personen den Appell unterschrieben – das Ziel der Kampagne ist also noch relativ weit entfernt. Dass ähnliche Modelle in der Geschichte zum Erfolg geführt haben, zeigt ein Fall aus dem Jahr 1990: Damals zwang eine Bewegung Premierministerin Margaret Thatcher dazu, eine neu eingeführte Kopfsteuer wieder zurückzunehmen. Um diesen Erfolg zu wiederholen, beschränken sich die Aktivist:innen nicht bloß aufs Internet, sondern versuchen auch durch Tür-zu-Tür-Kampagnen und Infostände in Städten zu mobilisieren.

Während also linke Parteien und Gewerkschaften in einigen Ländern bisher vor allem auf traditionelle Rezepte setzen, blicken viele Aktivist:innen gespannt auf die Streiks und Proteste in Großbritannien – auch wenn noch nicht abzusehen ist, wie breit der daraus resultierende Widerstand wird. Doch auch in Ländern wie Deutschland gibt es zunehmend Initiativen, die die Deutungshoheit über den Protest nicht den institutionellen Kräften überlassen wollen. So hat sich im Umfeld des Magazins "Jacobin" bereits ein Ableger des "Enough Is Enough"-Bündnisses gegründet. "Es ist Zeit, wütend zu sein. Und aus der Wut etwas zu machen", heißt es auf der Website.

Und was tun die Schweizer Gewerkschaften?

Während die Inflation in den anderen europäischen Ländern auf immer neue Rekordwerte klettert, scheint die Schweiz einmal mehr eine Insel der Sorglosigkeit zu sein: Im August ist die allgemeine Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent gestiegen – was zwar viel ist, aber noch nicht besorgniserregend. Doch auch hierzulande dürften Krankenkassenprämien und Energierechnungen bald schon viel höher ausfallen, und auch die Lebensmittelpreise steigen unablässig. Vor allem jenen mehr als 720.000 Menschen, die in der Schweiz laut Statistik als arm gelten, und den 1,3 Millionen "Armutsgefährdeten" stehen zweifellos schwere Zeiten bevor.

Um die Teuerung auszugleichen, greift der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) zu seinem klassischen Mittel: Er fordert Lohnerhöhungen, diesmal von vier bis fünf Prozent. Während sich die Wirtschaft bereits von der Coronakrise erholt habe, die Geschäfte der meisten Unternehmen gut liefen, sei die Entwicklung der Löhne in den letzten Jahren "ungenügend" gewesen, so die Argumentation.



Der Artikel erschien zuerst am 8. September in der Schweizer Wochenzeitung WOZ und wurde von Kontext um den Gewerkschaftskasten ergänzt. Kontext dankt der Autorin für die Erlaubnis der Übernahme.