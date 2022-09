Kretschmann und die CDU: Läuft nicht so mit der Regierung

"Einen Zwang, eine sogenannte 'gendergerechte' Schreibweise anzuwenden, sehen wir daher mit großer Sorge und lehnen dies entschieden ab", steht in dem Beschluss der CDU-Parlamentarier zu lesen. Und dass sich die Union "vor allem gegen Versuche wendet, jene Menschen von vornherein von Diskursen oder Debatten auszuschließen, die sich an die gültigen Rechtschreibregelungen halten". An Schulen und Hochschulen sei "nur korrekte Sprache" zu verwenden. In diesem Sinne dürfe bei der Beachtung der deutschen Grammatik keine Benachteiligung erfolgen.

Ersichtlich war der 34-jährige Bankkaufmann, den es so mächtig in die Villa Reitzenstein zieht, von den Pressevertreter:innen genervt, als die sich nach der Fraktionsklausur partout nicht mit den vielen wolkigen Vorwürfen begnügen wollten. Wo beispielsweise dieser mysteriöse Genderzwang eigentlich herrschen soll, vermochte Hagel nicht zu sagen. Dafür nutzte er die Gelegenheit für die Mitteilung, privat dürfe selbstverständlich jeder gendern, wenn er das wolle – "ich selber möchte es nicht tun". Was wäre diese Art Vorgestrigkeit für eine Steilvorlage, um das Runde elegant ins Eckige zu bringen, im Klartext: aufzudecken, wie der christliche Koalitionspartner ein ziemlich unanständiges Spiel spielt, unter anderem auf Kosten von Menschen, die angesichts ihrer sexuellen Orientierung zu oft ohnehin am Rande der Gesellschaft stehen.

Altersweises Wortgeklingel statt Aufbruch

Aber ausgerechnet Kretschmanns engste Berater sind nicht daran interessiert, politisch oder gar ideologisch aufzufallen. Vorübergehend abgetaucht ist Florian Stegmann, immerhin Chef der Staatskanzlei, wegbefördert Arne Braun, der Regierungssprecher war und neuer Kunststaatssekretär wird. Die Rochade hätte Kretschmann für einen Aufbruch nutzen können, also jüngere Semester oder vielleicht sogar eine Frau aufrücken lassen in die als "Männerballett" karikierte Spitzenbeamtenriege. Stattdessen macht er seinen Büroleiter, den früheren Grünen-Landesgeschäftsführer Matthias Gauger zum neuen, gut dotierten Regierungssprecher, wiewohl ohne jede Erfahrung und Kenntnisse in der immer komplizierteren Welt der Medien. Dabei hätte der Ministerpräsident gerade beim Thema Klimapolitik dringend eine Offensivkraft an seiner Seite nötig, die ihn darin bestärkt, sein Ansehen für klare Ansagen zu nutzen. Und weniger oft für allzu altersweises Wortgeklingel wie "Ob man die Ziele erreicht, weiß man immer erst hinterher". Oder gar für die Verweigerung einzelner Teile der Realität, wenn er den Untersuchungsausschuss zu Strobls Brief-Affäre als irrelevant für die Regierungsgeschäfts abtut.

Erfahrung, Instinkt oder auch Fortüne, wie er selbst sagt, haben Winfried Kretschmann zum weltweit erfolgreichsten Grünen gemacht. Inzwischen aber nimmt sich sogar Markus Feldenkirchen vom "Spiegel"-Hauptstadtbüro des Themas "Winfrieds Windstille" an. Schnell kann aus einer Flaute anhaltender Gegenwind werden, sogar in der eigenen Partei. Auf dem Landesparteitag am Wochenende ist Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einer der Hauptredner. Womöglich nicht nur, weil Politik für den ländlichen Raum zentrales Thema der Beratungen ist. Sondern weil der in Urach geborene Sohn türkischer Einwanderer nach heutigem Stand als einer jener gilt, die beste Chancen auf Kretschmanns Erbe haben. Und CDU-Strategen werden sich seine Rede im Parteitagsstream sicher nicht entgehen lassen.