Klimaschutz in Baden-Württemberg: Rendezvous mit der Realität

Unterstellt, dieser Anspruch wäre ernst gemeint, sogar unterstellt, der mittlerweile zum Fraktionschef im Landtag aufgestiegene Hagel hielte die sogenannte Bewahrung der Schöpfung wirklich "für die Zukunftsaufgabe schlechthin" – ein Verhandlungserfolg wäre selbst dann keineswegs sicher. Im Denken und Fühlen beim Thema Klimaschutz sind sich die beiden ungleichen Partner fremd geblieben. Die Grünen wollen ordnungspolitische Leitplanken einziehen, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann gerne, um den Begriff Verbote zu vermeiden, weil der Markt "uns dorthin gebracht hat, wo wir heute stehen".

Kritik am Markt ist in der CDU eines Friedrich Merz aber so tabu wie eh und je. Die Konservativen setzen auf "Innovationen und technologischen Fortschritt statt Bevormundung und Verbote", wie der umweltpolitische Sprecher Raimund Haser schon im vergangenen Landtagswahlkampf immer und immer wieder erklärte. In einem Positionspapier der Fraktion zur Klimaneutralität finden sich dementsprechend außer Jahres- und Seitenzahlen keinerlei Zahlen – und erst recht keine, die konkret sagen würden, was es bedeutet, wenn Baden-Württemberg bis 2040 gänzlich klimaneutral sein will. Vielmehr plädieren die Schwarzen dafür, den Fokus auf bereits heute bekannte und verfügbare, in jedem Fall aber ausbaufähige Energiequellen zu legen.

Der Plan der Union ist das Prinzip Hoffnung

Das klingt gut, gehorcht aber vor allem dem Prinzip Hoffnung, weil sich der Abstand zwischen den angestrebten CO2-Einsparungen und der Umwandlungsgeschwindigkeit fossiler Energieträger hin zu alternativen schließen muss. CDU-Abgeordnete versuchen Zweifel an der Erreichbarkeit dieses Ziels zu zerstreuen, reden viel von einer schönen Zukunft und wenig von einer problembeladenen Gegenwart. Die Grünen, namentlich die Umweltministerin, gehen einen ganz anderen Weg. Thekla Walker hat, nachdem allzu viele ihrer Kabinettskolleg:innen nicht in die Puschen kommen wollen, ein umfangreiches "Gesetz zum Erlass eines Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes und zur Verankerung des Klimabelangs in weiteren Rechtsvorschriften" erarbeitet. Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich reichlich Sprengstoff.