Stuttgarts Klimafahrplan: Mit gutem Beispiel voranhumpeln

Obwohl Tübingen viel weniger Zeit hat als Stuttgart, um seine Klimaziele zu erreichen – in acht Jahren will die Stadt klimaneutral sein – verfällt hier niemand in Panik. Denn seit 2020 gibt es den Klimafahrplan. Und die Latte hängt hier tatsächlich höher als in der Landeshauptstadt. Investiert wird hier bereits seit Beschluss, sogar schon seit 2008 gibt es die Initiative "Tübingen macht blau", die 20.000 Bürger:innen den Ökostrom brachte. Gehandelt wird – wie auch in Stuttgart – in den Sektoren Wärme, Strom und Mobilität. Und das alles, während man in Stuttgart noch nicht einmal weiß, wie groß das CO2-Restbudget der Stadt ist. Aber: auch hier will der Gemeinderat nach der Sommerpause ermitteln, wie viel Kohlenstoffdioxid Stuttgart noch ausstoßen darf, um innerhalb des beschlossenen Rahmens des Pariser Klimaabkommens zu bleiben. Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränken, dabei möglichst weit unter zwei Grad.

So hätte es gehen können

In Heidelberg war man noch früher dran. "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" – der Bericht der gleichnamigen Enquete-Kommission des deutschen Bundestages ließ im Jahr 1990 die Alarmglocken in der Stadt am Neckar läuten – auch weil die Kommission den Gemeinden damals schon empfahl zu handeln. Die energiebedingten Emissionen sollten bis ins Jahr 2005 um 30 Prozent verringert werden. Wie genau war jedem so ziemlich selbst überlassen. Mehr als Empfehlungen und ein paar Ideen gab es dabei nicht. Klassische Eigenverantwortung, ganz im Sinne der schwarzgelben Bundesregierung, die die Kommission ins Leben gerufen hatte. Die Grünen im Bundestag wollten damals schon eine Klimakommission mit langfristigem Auftrag. Die Regierung nicht.

Unterm Heidelberger Schloss brüstet man sich heute gerne damit, damals tatsächlich gehandelt zu haben. Nicht ganz zu Unrecht, denn Heidelberg verabschiedete als erste deutsche Großstadt ein kommunales Klimaschutzkonzept. Das war 1992. Seitdem hat man den hauseigenen Klimafahrplan ständig aktualisiert. Erarbeitet wurden Maßnahmenpakete in verschiedenen Abstufungen der Dringlichkeit. Bei Maßnahmenpaket Null hieß es: "sofort umsetzten", in den restlichen priorisierte man erst die Stadtplanung, dann den Fußgänger-, Rad- und öffentlichen Personennahverkehr.