Klimastreik in Esslingen: Patient Planet

Newball Duke hat zwei Jahre in Kolumbien gelebt. Gefragt, ob sich der Klimawandel dort bemerkbar mache, antwortet sie: Während dieser zwei Jahre nicht, doch später hätten sie auf der Pazifikinsel Providencia Urlaub gemacht. Die wurde im November 2020 von einem Hurrikan der Stärke 5 fast vollständig verwüstet. Wirbelstürme hat es immer gegeben. Doch die Häufigkeit und Intensität nimmt zu. Von einem so starken Sturm wurde Providencia noch nie getroffen.

Newball Duke hat sich den kurzen Einakter ausgedacht, um auch Menschen "außerhalb der Klimabubble" zu erreichen. Damit sie "verstehen, in welcher Menschheits-Phase wir grad stecken und dass sie aus diesem Fühlen und Verstehen heraus in sich selbst so etwas wie den Willen zur Veränderung entdecken". Sehr viele Menschen außerhalb der Bubble dürfte sie an diesem Freitag nicht erreicht haben außer einigen genervten Autofahrerinnen und indifferenten Cafébesuchern. Doch Newball Duke ist in ihrem Element, und mit ihrer Begeisterung steckt sie alle an.

Die Parents for Future Esslingen haben auch den Hashtag #IchPlusDrei erfunden: JedeR soll beim nächsten Mal drei weitere Personen zum "Streiken" animieren, die noch nie auf einem globalen Klimastreik waren. Genau genommen ist es kein Streik. Selbst die SchülerInnen müssen am Freitagnachmittag nicht "Schule schwänzen", wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann das nennt. Ganz geklappt hat es auch nicht. Die Veranstalter haben 600 gezählt, vergangenen September waren es tausend. Dann also beim nächsten Mal.