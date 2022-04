Filmkritik "A Hero": Der (un)ehrliche Finder

So wie in vielen anderen iranischen Filmen – etwa "Ten" (2002) oder "Taxi Teheran" (2015) – erweist sich auch in "A Hero" das Auto als eine der wenigen Rückzugsmöglichkeiten ins Private. Was sich sonst so alles abspielt in Büros, Läden oder Wohnungen, beobachtet der Film oft durch Fenster oder halb geöffnete Türen hindurch. Oder er zeigt, wie sich etwa Kinder und Heranwachsende in wuseligen Zimmern ihren eigenen Raum schaffen: Sie lesen Asterix, schauen Trickfilme im TV, daddeln am Handy rum, setzen sich fürs Videospielen Kopfhörer auf. Und Asghar Farhadi zeigt in diesem Film auch, was die neuen Medien alles anrichten können.

So viele Ambivalenzen und Widersprüche! Gibt es in diesem Film denn keine Eindeutigkeiten? Ist nicht wenigstens dieser verbissene Gläubiger Bahram (Mohsen Tanabandeh), der auf Rückzahlung der ganzen Schuldsumme beharrt und Rahim deshalb im Gefängnis schmoren lässt, ein Schurke? Nun, es gab da Probleme mit der Heirat seiner Tochter, Bahram konnte die Mitgift nicht mehr aufbringen. Und so sagt er, als Rahim zum Helden erkoren wird und alle ihn, Bahram, zum Schuldenerlass drängen, voller Verbitterung: "Wo wird denn jemand geehrt, weil er etwas Unrechtes nicht getan hat?"

Ja, auch Bahram hat seine Gründe. Laut Jean Renoir, dem Regisseur von "Die Spielregel" (1939), ist es ja überhaupt das Schrecklichste auf dieser Welt, dass jeder seine Gründe habe. Angesprochen auf diesen Satz seines berühmten Kollegen, hat Farhadi gesagt, er stimme zu. Und er hat hinzugefügt: "Dazu muss ich klarstellen, dass ich nicht glaube, dass deswegen alle Handlungen gerechtfertigt werden können. Es geht nicht um Legitimation, sondern um Verständnis. Verstehen bedeutet nicht, für richtig befinden. Indem wir die Gründe kennen, die jemanden zum Handeln veranlasst haben, können wir ihn verstehen, ohne zu seinen Gunsten zu entscheiden." Ein wichtiger Satz und ein brisanter Satz, gerade in diesen Zeiten.



Asghar Farhadis "A Hero" kommt am Donnerstag, 31. März in die deutschen Kinos. Welche Spielstätte den Film in Ihrer Nähe zeigt, sehen Sie hier.