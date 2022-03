Kampf ums Wasser: "Katastrophe in Zeitlupe"

Bei Recherchen und Dreharbeiten zu seinen früheren Filmprojekten in Indien, Mexiko und in Ländern Afrikas stieß der Filmemacher Daniel Harrich auf einen oft bedenklichen Umgang mit einem kostbaren Gut: dem Wasser. "Da kann man schon sehen, wie die ersten Verteilungskämpfe stattfinden", sagt Harrich. In den besagten Kontinenten hätten sich Global Player, wie etwa Coca-Cola, frühzeitig die Nutzung wertvoller Grundwasserressourcen gesichert. Auch der Konzern Nestlé Waters stand schon mehrfach in der Kritik. Probleme sieht Harrich zusehends auch auf Deutschland zukommen. Nun hat er darüber einen fiktionalen Film gedreht, der am 16. März in der ARD läuft.

Der Umgang mit der Ressource Wasser ist wohl spätestens seit den drei aufeinanderfolgenden Hitzesommern der Jahre 2018, 2019 und 2020 auch hierzulande in den Köpfen angekommen. Wasser steht mitten in den Diskussionen um den Klimawandel. Dabei gerät auch das Trinkwasser in den Fokus. Während in vielen Ländern Wasser oft aus dem Wasserhahn bezogen wird, überwiegt in Deutschland der Gebrauch aus der Produktion von Mineralwasserfirmen. Dass die besonders günstig erhältlichen Mineralwässer – vertrieben über Discounter – von wenigen großen Herstellern wie etwa Vittel, Volvic oder ViO (Coca Cola) stammen, findet dabei nur wenig Beachtung. Umstritten ist hier vor allem die Nutzung aus Tiefengrundwasser. Es wird von großen Playern meist in abgelegenen Dörfern in großen Mengen abgezapft.

Für Harrich steht das Thema Wasser schon länger auf der Agenda. Man könne in einer Art "Katastrophe in Zeitlupe" sehen, wie sich in den vergangenen 20 Jahren in gewissen Regionen die Situation bei der Wasserversorgung und Wasserverfügbarkeit massiv verändere, glaubt er. Alle, mit denen er für seinen Film gesprochen habe, auch Umwelt- und Naturschützer, seien sich vor allem in einer Sache einig: "Es ist ein völliger Irrsinn dafür Tiefengrundwasser abzupumpen. Das ist die eiserne Reserve, um die zukünftigen Generationen abzusichern", sagt Harrich.

Zudem verändere der Klimawandel alles. "Wir brauchen mehr Wasser in den Lebenswelten, für die Menschen, in der Natur und für die Wirtschaft. Die Grundwasserspiegel drohen gleichzeitig zu sinken, das Wasserangebot wird geringer." Filmemacher Harrich baute in seinem Film reale Geschehnisse aus den Quell-Orten der beiden französischen Mineralwassermarken Vittel oder Volvic, Teile der großen Lebensmittelkonzerne Nestlé und Danone, mit ein. Aber auch der aktuelle Streit um Wasserentnahme in der Lüneburger Heide stand Pate. Dort betreibt Coca-Cola seit vierzig Jahren Brunnenanlagen, mit denen das bundesweit in zahlreichen Ladenregalen zum Verkauf stehende Produkt Vio abgefüllt wird – "besonders reines Wasser" wirbt die Firma.

Proteste gegen den Wasserverbrauch von Coca-Cola

Der Filmemacher sieht es als besonders kritisch an, wie Entnahmerechte für derartige Brunnen momentan geregelt sind: In Deutschland sind die Landratsämter dafür zuständig, die Aufsicht liegt bei den Regierungspräsidien. Die Vergabe dieser Rechte ist festgelegt auf Zeiträume von 25 bis 30 Jahren. Laut den Recherchen von Harrich basiere das Genehmigungsverfahren noch auf dem Erkenntnisstand der 1990er-Jahre. "Irgendein Landrat in einer Region in Deutschland kann derzeit entscheiden über die Entnahme von Milliarden von Litern Wasser. Ohne dabei wirklich den Klimawandel mit einzubeziehen, ohne die genauen Fakten zu kennen", sagt er. Auch ein Absinken der Grundwasserspiegel "sei da kein Thema". Gleichzeitig würden "Stakeholder", die an Wasserrechte kommen wollen, wie Tesla, BASF, VW und genauso die Unternehmen, die Wasser in Flaschen abfüllen, derzeit verstärkt versuchen, sich aufs Neue die Rechte für Tiefengrundwasser zu sichern.