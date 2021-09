Wilhelm Rinklin: Der Bio-Pionier vom Kaiserstuhl

Vom Bauer zum Kaufmann

Um dem Gedränge auf dem Freiburger Markt zu entgehen, begann er, Reformhäuser am Hochrhein zu beliefern. Mit dem gebrauchten kleinen Lastwagen, den die Kaiserstühler Bio-Bauern gemeinsam angeschafft hatten, wurden Eier von freilaufenden Hühnern, rückstandskontrollierte Bananen, Öl, Essig und Vollkornnudeln von Großmärkten geholt und zusammen mit Kaiserstühler Salat, Kartoffeln und Zucchini wöchentlich bis nach Waldshut, Villingen oder Trossingen geliefert. Marktstände in und rund um Freiburg und zwei kleine Läden kamen hinzu.

"Ende 1980 hat mir dann die Bioland GmbH nahegelegt, in Südbaden auf eigene Rechnung zu wirtschaften", berichtet Rinklin. "Daher bin ich ab 1.1.1981 Unternehmer geworden." Der Bio-Boom hielt an, aber Händler Rinklin geriet in schwieriges Fahrwasser. "Von Haus aus bin ich Bauer. Und ein Bauer verdient Geld, wenn er richtig schafft und ordentlich schwitzt, oder? Die Überlegung, dass man als Kaufmann lieber nicht schwitzen sollte, sondern denken, die hatte noch nicht Einzug gehalten." Das änderten die Rinklins und Ende der 1980er-Jahre profitierte der Betrieb "Naturkost Rinklin" vom Bio-Wachstum.

Umweltkatastrophen puschen Bio

Offenbar verstärken Krisen und Katastrophen bei vielen Menschen das Bedürfnis, sich zumindest gesund zu ernähren. Daher gab es Umsatzspitzen bei den Biolebensmitteln immer nach großen Umweltskandalen, etwa dem BSE-Skandal 1992 oder der Explosion im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl 1984. Das Corona-Jahr 2020, so der junge Geschäftsführer Harald Rinklin, habe der Firma 18 Prozent Umsatzwachstum gebracht. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Spitzenverband der Branche, berichtet gar von 22,3 Prozent Umsatzplus, doppelt so viel wie bei anderen Lebensmitteln. "Offensichtlich sind solche Katastrophen immer ein Anlass, über den Tellerrand zu schauen", überlegt Wilhelm Rinklin. "Wenn die Dinge um einen herum unsicher werden, dann muss man schauen, wo noch etwas einigermaßen stabil ist."

In ihrer Nachhaltigkeitsstrategie vom März 2021 formulierte die deutsche Bundesregierung das Ziel: Bis 2030 solle der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche in Deutschland von 10 auf 20 Prozent wachsen. Frage an den Fachmann Rinklin: Wären auch 100 Prozent Bio möglich? "Für den Globus wäre das wichtig", ist die Antwort. "Nur mit 100 Prozent Bio kann die Welternährung auf Dauer gesichert werden. Denn ohne Bio ist das jetzt schon gescheitert, wie man sieht. Wenn die Lebensmittel richtig verteilt werden und man in den armen Ländern, wo die Ernährung schwierig ist, biologische Methoden einsetzen würde, hätten die 'ne Chance. Die Dinge, die uns Probleme machen", so Rinklin weiter, "das ist der gerodete Wald in Brasilien, es sind die Monokulturen fast überall auf der Welt. Sobald größere Flächen bewirtschaftet werden, gehen bäuerliche Kleinstrukturen und die Böden kaputt. Für den Einsatz von Kunstdünger zum Beispiel braucht man gleich noch eine Pumpe, man braucht viel Wasser und vieles andere, was einen großen Kapitaleinsatz erfordert."