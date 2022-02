Filmkritik "Vor mir der Süden": Jenseits der Idylle

Auch in der alten Berg- und Höhlenstadt Matera macht Danquart Station, wo Mel Gibson 2004 seinen Christusfilm und Pasolini vierzig Jahre vorher sein "Matthäusevangelium" gedreht hat. Alte, sehr alte Männer spielen dort Karten und wenn sie darüber diskutieren, ob Pasolini damals diese eine Szene genau in dieser Gasse gedreht hat oder doch ein paar Meter weiter, dann schwingt Stolz auf ihre Vertrautheit mit diesem Regisseur mit. Danquart aber fährt nun weiter nordwärts und die Adria hoch, ins vielleicht nicht preiswerte, aber billige Rimini und in ein Venedig vor Corona-Zeiten, durch das aus allen Gassen Menschen hervorquellen. Nachts aber ist der Markusplatz fast leer, bloß eine Taube pickt an einer toten Genossin herum.

Wie gesagt: Pepe Danquart sucht nicht das Idyll. Aber auch er kann nicht verhindern, dass sich in diesem Land ein paar traumhaft schöne Bilder in seinen Film einschleichen. Das ist eben immer noch Italien! Und ein paar muntere Zeichen des Widerstands sind auch zu sehen – ein älterer und Zeitung lesender Herr am Felsstrand etwa, der auf einen Artikel deutet und sagt: "Von Salvini, dem Arschloch!" Ein paar Schwarzweißaufnahmen von Pasolini hat Danquart auch eingefügt, von diesem sehnig-sportlichen Mann, der den Fußball liebte und die Männer. Im ersten Teil seines Films macht Danquart – so wie vor ihm schon Nanni Moretti in "Geliebtes Tagebuch ..." (1993) – halt am staubigen Strand von Ostia, an dem Pasolini 1975 ermordet wurde. "Weil er schwul war", sagt ein Fahrradfahrer. Weil er sich bei politischen Recherchen zu weit vorgewagt hat, so vermuten andere. Ein trister, ein verwahrloster Ort ist das, der vermutlich immer noch so aussieht wie damals. Und Italien insgesamt? Das sieht in "Vor mir der Süden" vermutlich so aus, wie Pasolini es vorausgeahnt hat.



Pepe Danquarts "Vor mir der Süden" kam bereits im Juli vergangenen Jahres in die deutschen Kinos, wurde aber vom Corona-Virus ausgebremst. Inzwischen ist die Doku auf DVD erschienen.