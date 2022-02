Doku "Homöopathie unwiderlegt?": Gefühlte Wahrheiten auflösen

Wie begegnen Sie der Gefahr der Manipulation? Die "Berliner Mauer" wirkt automatisch lächerlich. Auch die Studie über Kopfweh ist kein Ruhmesblatt. Hätten Sie beides weggelassen, wäre ein ganz anderer Eindruck entstanden ...

Tatsächlich hätte ich die Homöopathika "Berliner Mauer" und "Hundekot" von mir aus nicht erwähnt. Als die Protagonisten selbst damit anfingen, habe ich das natürlich drin gelassen. Die Absurdität solcher Mittel macht auch Laien intuitiv verständlich, dass mit der Methode etwas nicht stimmt. Allerdings wird Kritikern oft unterstellt, sie würden nur solche Kuriositäten gegen die Homöopathie zu Felde führen. Das ist nicht richtig. Die eigentlichen Gründe für die arzneiliche Unwirksamkeit sind sehr zahlreich und stichhaltig, auch jenseits von Fäkalienarzneien und forcierten Symboliken. Die Kopfwehstudie ist eine sehr sauber ausgeführte Arbeit, die der individuellen Arzneimittelwahl in der Homöopathie Rechnung trägt. Der eigentliche Skandal ist die völlige Konsequenzenlosigkeit negativer Forschungsergebnisse auf die Homöopathie. Weiterhin suchen Migränepatienten Hilfe bei Homöopathen, ohne dass sie darauf hingewiesen werden, dass gerade hier sehr genau geforscht wurde und die Homöopathie keinen Mehrwert nachweisen konnte.

Nur den Fan-Block zu Wort kommen zu lassen und dabei dessen Widersprüche aufzuzeigen: Ist das eine Kritik in homöopathischen Dosen?

Wer auf Homöopathie schwört, ist gegen Kritik von außen oft immun. "Mir hat’s geholfen, basta!" Die Neugier auf den menschlichen Körper mit seinen zahlreichen Möglichkeiten der Selbstheilung hält sich oft stark in Grenzen, sobald man glaubt, in den eingenommenen Globuli den Grund für die Besserung identifiziert zu haben. Homöopathiebefürworter verschieben ins Übernatürliche, was sie der Natur offenbar nicht zutrauen. Der Schweizer Psychiater Frank Urbaniok sagt, wir Menschen seien "Kausalitätsjunkies". Die gefühlte Wahrheit würde die differenzierte Wahrheit schlagen. Wieso also sollte ich Homöopathie-Kritiker interviewen, wenn sie mit ihren Argumenten keine Chance haben zu Befürwortern durchzudringen? Deshalb übernehmen in meinem Film die Homöopathen die Aufklärung selbst. Auch wenn es schmerzhaft ist.

Wäre die Methode, Vertreter einer Ideologie sich selbst entlarven zu lassen, auch anwendbar auf andere kontroverse Themen: Impfgegner, Klimaleugner, KZ-Leugner?

Letztlich sind es sokratische Gespräche, die ich mit den Homöopathen führe. Wir müssen die Widersprüche in unserem Handeln selbst erkennen. Ich reagiere selbst allergisch auf Belehrungen. Also belehre ich auch niemanden. Erkenne ich allerdings, dass ich mit einer jahrelang gehegten Überzeugung falsch liege, erzeugt das beinahe ein Gefühl von Euphorie, weil ich wieder ein Stückchen mehr über mich erfahren durfte. Diese positive Fehlerkultur gilt es in unserer Gesellschaft zu kultivieren. Deshalb halte ich diese sehr respektvolle Art der Auseinandersetzung auch mit den von Ihnen genannten Personengruppen für sinnvoll.