Klimaprotest in Oberschwaben: "Wir behalten uns natürlich vor, auch andere Flächen zu besetzen"

Im Plan werden die Leitplanken für die wirtschaftliche Entwicklung der Region in den kommenden 15 bis 20 Jahren festgelegt. Doch trotz einer bereits einsetzenden Klimakatastrophe muss der Umweltschutz zurückstehen, geht es doch "primär darum, das uneingeschränkte Wachstum der Gemeinden und verschiedener Industrien weiter zu ermöglichen", wie Bosch kritisiert. Also haben er und weitere AktivistInnen im Februar 2021 angefangen, nicht nur zu protestieren, sondern auch den Dialog mit politischen MandatsträgerInnen zu suchen. Dabei kamen sie mit BürgermeisterInnen aus Ravensburg und der Umgebung ins Gespräch. Boschs Fazit: "Hierbei zeigte sich, dass sie den Ernst der Lage noch nicht verstanden haben."

Also geht es weiter mit Aktionen – darunter durchaus kreative, etwa ein Theaterstück, angelehnt an Don Quijote, das den Einsatz für Klimaschutz als Windmühlenkampf darstellt. Doch auch wenn noch viel zu wenig und das wiederum zu langsam passiert, ist für Bosch und die oberschwäbische Klima-Apo klar: Ihr Engagement für intakte Lebensgrundlagen muss weitergehen. In dieser Schaubühne haben die AktivistInnen unserer Redaktion Bildmaterial ihrer Aktionen zur Verfügung gestellt. Am 25. Februar wird die Dauerbesetzung im Altdorfer Wald genau ein Jahr alt. "Wir behalten uns natürlich vor, auch andere Flächen zu besetzen, wenn es nötig wird", stellt Bosch klar.