Ravensburg und die Apo auf Bäumen: Den Protest in die Städte tragen

Im Sommer ging ich auf Deutschlandreise. Ich nahm an zahlreichen Aktionen in Hamburg, Passau, Augsburg, Krumbach, Ulm, Frankfurt, Dresden und Berlin teil. In Berlin stieg ich mit AktivistInnen aus ganz Deutschland auf das Brandenburger Tor. Zurück in Ravensburg fokussierten wir uns zunehmend auf Aktionen im Bezug auf die Bundestagswahl. Ich glaube zwar nicht, dass die Klimakatastrophe im aktuellen System lösbar ist, aber ohne die CDU kann sicherlich Schadensbegrenzung betrieben werden. Wir hingen an einer Brücke in Sigmaringen, kletterten auf die Basilika in Weingarten. Alles um zu verhindern, dass die CDU stärkste Kraft wird.

Nach der Bundestagswahl isolierte ich mein Baumhaus im Alti. um es für die Überwinterung vorzubereiten. Im November arbeitete ich mit einem Freund gegen Kost und Logis auf einem Biohof in Irland und wir machten in Dublin unsere erste Aktion außerhalb von Deutschland.

Ein Jahr nach der ersten Baumbesetzung in Ravensburg sind wir heute ein großes Team aus AktivistInnen jeden Alters. Unser Protest in diesem Jahr hat viel Aufmerksamkeit erzeugt und sicherlich auch einige Entscheidungen in der Politik beeinflusst. Die Klimakatastrophe schreitet dennoch nahezu ungebremst voran. Darum haben wir uns nun auch in überregionalen Gruppen vernetzt, um unseren Protest noch wirkungsvoller zu machen. Wir werden das Thema Klima und Systemwandel in jede Stadt tragen.