Mauschelei in Trossingen: Kein Amazon

Es war eine echte Frechheit: Die Ansiedlung eines Amazon-Verteilzentrums in Trossingen war über lange Zeit Geheimsache der Lokalpolitik. Und als die BürgerInnen dann letztlich informiert wurden, war alles schon beschlossen. Und jetzt? Hat es sich erledigt.

Es war der letzte Text, den Karin Burger für uns geschrieben hat, bevor sie aus dem Leben ging. Karin Burger, Betreiberin des Blogs Satire-Senf und unsere freie Mitarbeiterin aus dem Kreis Sigmaringen, gestorben an Hartz IV im Sommer dieses Jahres. In ihrem Text ging es um die Ansiedlung eines Amazon-Verteilzentrums in Trossingen. Ein Mega-Teil sollte es werden, fünf Hektar im Gewerbegebiet Greut, wir waren vor ihrem Tod noch gemeinsam vor Ort und haben es uns angesehen.

Die Planungen für das Zentrum seien "ein neuer Höhepunkt an Demokratieferne und Regelwidrigkeit im Gemeinderat der Stadt Trossingen", schrieb Karin Burger im Januar 2021. "Denn erst jetzt und nachdem alle relevanten Beschlüsse schon in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen worden waren, erfahren die Trossinger: Ihr Gemeinderat hat hinter verschlossenen Türen und in grober Verletzung des Öffentlichkeitsgebots der Gemeindeordnung Baden-Württemberg beschlossen, dass sich eines der asozialsten Unternehmen der Welt, die Firma Amazon, in Trossingen ansiedeln darf." Anderthalb Jahre war das Projekt Geheimsache, bis das Grundstück dann verkauft war. Es sei ein "vergiftetes Erbe" das der ehemalige Trossinger Bürgermeister Clemens Maier hinterlassen habe, bevor er sein Amt im Dezember 2020 an Susanne Irion übergab und in Stuttgart Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport wurde.

Hinter verschlossenen Türen

Maier hatte lange bevor der Gemeinderat und sehr lange bevor die BürgerInnen von den Plänen erfuhren, Gespräche mit dem Investor geführt und sich dann erfolgreich weggeduckt. Er selbst könne zum Gesamtvorgang nichts mehr sagen, weil nicht mehr im Amt, fand aber, eine Grundsatzkritik am Geschäftsgebaren des Versandriesen solle nicht mit der konkreten Ansiedlung vor Ort vermischt werden. Außerdem kaufe ja eh jeder bei Amazon. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Empört hatte sich auch der CDU-Stadtverbandsvorsitzende, in Konsequenz hat er seiner Partei den Rücken gekehrt und sich der Bürgerinitiative angeschlossen, die sich gegen Amazon am Ort einsetzte.