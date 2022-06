Hartz IV und 9-Euro-Ticket: Bitte 43 Euro zurückzahlen!

Baden-Württemberg will von Hartz-IV-Kindern Geld zurück, wenn diese das 9-Euro-Ticket haben. Denn vom Jobcenter bekamen sie ja schon Geld für die reguläre Monatskarte, also zu viel. Für das hiesige Wirtschaftsministerium ist das "ungerechtfertigte Bereicherung". Kleinlich nennt das Ursel Wolfgramm, Chefin des Paritätischen Baden-Württemberg.

Frau Wolfgramm, hat es Sie überrascht, dass Baden-Württemberg von Hartz-IV-Empfänger:innen Geld zurückhaben will wegen des 9-Euro-Tickets?

Ja, hat es. Dass die Politik gerade in so einem reichen Bundesland wie hier darauf drängt zurückzuzahlen, finde ich ziemlich kleinlich. Die Grundsicherung ist ja nun wahrlich nicht üppig, da kann man den Menschen doch mal 43 Euro lassen.

Andererseits: In Stuttgart kostet das Monatsticket für Schüler:innen normal 52 Euro, jetzt nur neun Euro. Das Geld kommt vom Jobcenter, da hat es doch das Recht, dieses Geld zurückzuholen.

Das Recht haben die Jobcenter, aber müssen sie es auch tun? Andere Bundesländer gehen damit ja auch nicht so rigide um. Es geht jetzt ein einziges Mal um diese Differenzsumme, also in Stuttgart um 43 Euro, weil die Jobcenter das Geld fürs Juniticket schon bezahlt hatten. Für Juli und August gibt es dann voraussichtlich sowieso nur neun Euro.