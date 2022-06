Ein Hoch aufs 9-Euro-Ticket: Sylt, wir kommen – oder auch nicht!

Dazu kam das dümmliche Rumgelehrere privilegierter Twitter-Klassensprecher:innen. Besonders cringe: Leute, die sich für super-sozial halten, hyper-reflektierte Haltungen anstreben und dann tatsächlich auf den Gedanken kamen, dass das 9-Euro-Ticket nicht von Menschen genutzt werden solle, die sich die teure ICE-Fahrten sowieso voll gut leisten könnten. Denn Armut sei schließlich nicht funny – und das 9-Euro-Ticket nicht für Spaßfahrten von Reichen nach Sylt oder anderswo hin gedacht. Ja, genau. Weil sich der 21-jährige BWL-Justus, der zum Abi von Vati nen Sportwagen geschenkt bekommen hat, bestimmt voll gerne in die unklimatisierte (weil natürlich kaputt, wie immer im Sommer) Regionalbahn setzt, um sechsmal umzusteigen und 14 Stunden lang nach Westerland zu gurken, um mit Saufpunks reihenweise Strandkörbe vollzureihern oder was? Es sollen bitteschön nur die Armen das 9-Euro-Ticket nutzen! Das wäre wirklich sozial! Alle, die's können, sollen weiter Sportwagen oder 1.-Klasse-ICE fahren. Gelebte soziale Gerechtigkeit von oben für die da unten. Und wenn man die vollgepackten Züge mit den armen Leuten dann in seinem Cabrio überholt, einfach im Vorbeifahren winken und aus dem Fenster schreien: "Gern geschehen, liebe Asoziale!"

Die Deutschen an sich maulen einfach gerne. Vielleicht ist es das. Und so wie der Teufel in der Not auch Fliegen frisst, maulen die Deutschen in der Not eben über eine radikale Vergünstigung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, haha! Einfach absurd. Klar wird es Probleme geben mit dem fucking 9-Euro-Ticket! Das dünkt auch dem Chef der Bahn-Regionaltochter DB Regio, der hart genervt sein musste und "keinen blassen Schimmer" hatte, als Medien ihn beharkten und wissen wollen, mit wie viel Kund:innen die Bahn denn rechne. Ja woher soll er das denn auch wissen? Klar wird es Chaos geben! Zu wenig Züge. Zu wenig Personal. Zu viel Baustellen. Kaputte Klimaanlagen. Schlecht programmierte Ticketschalter, Websites und Apps. Technik und Menschen am Software- und Emo-Limit! Doch das war schon vor dem 9-Euro-Ticket so! Schon immer! Seit ich denken kann! Und da hat die ganze Scheiße noch mehr gekostet als mit dem Flugzeug nach Malle zu fliegen! Das 9-Euro-Ticket ist eine Lupe, unter der die längst bestehende desolate Situation der öffentlichen Verkehrsmitteln vergrößert und der Politik unter die Nase gerieben wird. Das ist gut so. Manchmal muss der Zug gegen die Wand fahren, damit sich etwas ändert. Oder für neun Euro nach Sylt!