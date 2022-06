Linke Szene: Antiimperialismus im Namen Putins

Aggressoren, die nicht die USA sind, werden von westlichen Linken geschont oder gar entschuldigt. Nicht nur beim Krieg Russlands gegen die Ukraine fehlt linke Solidarität mit den Angegriffenen, meint unser Autor.

Vor mehr als drei Monaten begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Mittlerweile hat er die ideologischen Scheuklappen von vielen Beobachtern offenbart. Besonders erwähnenswert ist wohl die Tatsache, dass Noam Chomsky und Henry Kissinger praktisch die gleiche Meinung zu den Geschehnissen in der Ukraine vertreten. Chomsky, eine linke Ikone und ein Intellektueller, den ich eigentlich sehr schätze und den ich mehrmals interviewt habe, ist in den vergangenen Wochen gleich in mehrere Fettnäpfchen getreten. Er kritisierte zwar die russische Invasion, doch gleichzeitig relativierte er sie auch wieder mit Sätzen wie diesen: "Man kann Sympathien für Zelenskys Positionen aufbringen. Aber man kann auch den Realitäten dieser Welt Beachtung schenken." Was Chomsky damit meint: Die Ukraine müsse Appeasement gegenüber Putins Imperialismus aufbringen, weil die Welt nun einmal so funktionieren würde und man einen Nuklearkrieg verhindern müsse. Deshalb, so führt Chomsky fort, sei auch die Krim von Russland annektiert worden und – sic! – irgendwie seien die Menschen dort auch glücklich damit.

Dass muslimische Krimtartaren seit jeher unterdrückt werden und in den letzten Jahren zahlreich das Land verlassen mussten, ignoriert Chomsky. Seine Haltung hat mittlerweile dazu geführt, dass ukrainische Intellektuelle ihm einen offenen Brief geschrieben haben, in welchem sie seine Geschichtsklitterung korrigieren und zu Recht kritische Worte finden. Währenddessen gibt es aus anderer Richtung Rückendeckung. Der ehemalige US-Außenminister und de facto Kriegsverbrecher Henry Kissinger meint nämlich ebenfalls, dass die Ukraine Gebiete an Putin abtreten müsse. Wie kann es sein, dass dieser imperiale Warlord, wie manche Kissinger bezeichnen würden, die gleiche Meinung vertritt wie einer der führenden linken Intellektuellen?