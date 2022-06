Armut und Reichtum: Deutschlands gefährlichste Clans

Und, gemessen an den Standards der Höneße und Winterkorns, ist die glänzende Karriere des Vorzeigeunternehmers allenfalls durch kleine Skandälchen belastet: Ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung, durch die er laut der Stuttgarter Staatsanwaltschaft "keine eigenen Vorteile" erlangt haben soll, wurde gegen eine Geldzahlung eingestellt. Und den Unmut der Öffentlichkeit erregt Würth höchstens, wenn sein 85 Meter langes Luxusschiff, die "Vibrant Curiosity", direkt vor der Freiheitsstatue ankert und das Panorama stört (die "New York Post" titelte 2017 etwas ungehalten: "Another jackass billionaire blocked Lady Liberty with his megayacht").

Andere hatten es hingegen einfacher, zu ihren Milliarden zu kommen. Doch fast immer sind es Fleiß und Erfindergeist, die als goldene Tugenden die Grundlage des unternehmerischen Erfolgs darstellen sollen. So heißt es etwa in der knallbunten Chronik zum 125. Geburtstag des Dr.-Oetker-Puddings: "In der Hinterstube seiner Apotheke hantiert Dr. August Oetker bis spät in die Nacht mit verschiedenen Pülverchen. Was er da in hartnäckiger Forscherarbeit entwickelt, revolutioniert das Backen: Er entwickelt 1893 ein Backpulver, welches aufgrund des genauen Mischungsverhältnisses und der eingesetzten Rohstoffe garantiert, dass jeder Kuchen gelingt." Für den großen Durchbruch zur Weltmarke hat es allerdings noch mehr gebraucht. Und so heißt es in der Chronik außerdem: "Die Nähe der Unternehmensleitung zu den Machthabern des Dritten Reiches wurde wissenschaftlich-kritisch aufgearbeitet."

Der Reichtum bleibt in der Familie

Ob Dr. Oetker oder Siemens, Adidas und Deutsche Bank, BMW, Daimler, Volkswagen, Porsche, die Lufthansa, BASF und Bayer, Thyssenkrupp, Bertelsmann, Continental und C&A: Kaum eine Größe der deutschen Industrie ist nicht im Nationalsozialismus groß geworden, oder wenigstens: bedeutend größer. Und der Ursprung geerbter Milliardenvermögen – etwa bei den Reimanns, den Quandts, den Flicks, den Finks, den Kühnes, den Stoscheks und Schaefflers – liegt vielfach in der Vorteilnahme an Arisierung bis hin zum Profit am Vernichtungskrieg oder am Massenmord in den Konzentrationslagern.

Im Fall der Oetkers, deren Reichtum heute auf zehn Milliarden Euro geschätzt wird, "passte kein Blatt Papier" zwischen den Unternehmensgründer und das NS-Regime, wie der Historiker Andreas Wirsching schreibt. Das Erfolgsrezept: Mit großzügigen Spenden an die NSDAP sicherte sich der Konzern Aufträge des Staates. Für viele war die Unterstützung des Naziterrors ein lukratives Investment. Bei einem geheimen Treffen mit Adolf Hitler am 20. Februar 1933, bei dem finanzielle Zuwendungen an die NSDAP in Höhe von drei Millionen Reichsmark beschlossen wurden, waren unter anderem August von Finck senior, Friedrich Flick und Günther Quandt präsent.