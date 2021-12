Die Ampelmänner: Bankenkanzler & Co. KG

Einer, der Antworten geben könnte, gibt sie höchstens scheibchenweise. Als Rot-Grün-Gelb am 24. November den neuen Koalitionsvertrag für die Bundesrepublik präsentierte, wollte ein Journalist von Olaf Scholz wissen, warum die in Cum-Ex verstrickte Warburg-Bank in seiner Zeit als Erster Bürgermeister von Hamburg einen Steuernachlass von 47 Millionen Euro geschenkt bekam, wo doch "deutsche Richter die beteiligten Personen als organisierte Kriminelle gebrandmarkt haben". Der alte Finanzminister und neue Bundeskanzler zog es vor, nicht auf die Frage einzugehen. Das passt zur Scholzschen Auskunftsstrategie bei den Befragungen im Finanzausschuss des Bundestags: Erst hat der Sozialdemokrat Treffen mit hohen Tieren der Bank verschwiegen, als diese durch Tagebucheinträge von Warburg-Mitinhaber Christian Olearius publik werden, hat er "keine konkrete Erinnerung an den Inhalt der Gespräche" – betont aber, dass er "nicht mit dem Steuerverfahren" befasst gewesen sei.

Das Gegenteil ist nicht bewiesen. Allerdings zitieren NDR und "Zeit" aus Olearius' Tagebuch, in dem von einem Treffen mit Scholz am 26. Oktober 2016 die Rede ist. Bei der Gelegenheit habe der Bankier ein siebenseitiges Papier übergeben, in dem dargelegt ist, weswegen der Warburg die Cum-Ex-Gelder zustünden und dass deren Rückforderung "zu einer Existenzgefährdung" des Unternehmens führen würde (eine nachweisliche Falschbehauptung). Scholz "fragt, hört zu, äußert keine Meinung. Lässt nicht durchblicken, was er denkt und ob und wie er zu handeln gedenkt", heißt im Tagebuch. Ein weiterer Eintrag verrät, dass Scholz sich am 9. November 2016 telefonisch gemeldet und mitgeteilt habe: "Schicken Sie das Schreiben ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator." Den weiteren Werdegang schildert die "tagesschau" so: "Eine Woche später, am 17. November 2016, berieten Vertreter der Hamburger Finanzbehörde und Beamte des Finanzamts gemeinsam über den Cum-Ex-Fall Warburg. Sie entschieden, dass die Stadt darauf verzichtet, die 47 Millionen Euro aus Warburgs Cum-Ex-Geschäften im Jahr 2009 von der Bank zurückzufordern."

Seid nett zueinander: Eine Hand wäscht die andere

Ein Jahr darf sich die SPD über Spenden der Warburg-Bank freuen, und eine zentrale Rolle dabei spielt Johannes Kahrs, bei dem wenige Tage nach der Bundestagswahl eine Razzia durchgeführt worden ist. Bis Kahrs 2020 von allen politischen Ämtern zurücktrat, war er haushaltspolitischer Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im Bundestag und hielt sich selbst für einen "hervorragenden Kreisvorsitzenden" in Hamburg – während ihm KritikerInnen ein "sektenartiges" System persönlicher Abhängigkeiten unterstellten. Hervorragend war er unbestritten beim Eintreiben von Geldern, und so berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger", dass seitens der Warburg-Bank die Zusage für eine finanzielle Zuwendung an Kahrs' Kreisverband erfolgt sei, nachdem klar war, dass die hanseatische Finanzbehörde das Cum-Ex-Geld im Jahr 2016 nicht zurückfordern wird. Im Gegenzug solle sich Kahrs zudem bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) und beim Bundesfinanzministerium für die Belange der Bank einsetzen.