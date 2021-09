Bundestagswahl Steuerpolitik: Kassieren oder blamieren

Nur ein Gerücht? In den Statistiken existieren Superreiche gar nicht. Hier die Villa von Schönheitschirurg Werner Mang, der mit einem geschätzten Vermögen von 60 Millionen Euro noch zu den kleineren Lichtern in der Liga der Albrechts und Klattens gehört.

Bemerkenswert ist das auch, weil die deutschen Steuergesetze, selbst wenn alle bezahlen würden, ohnehin schon extrem reichenfreundlich sind. Der Spitzensteuersatz, den die ach so radikale Linkspartei in ihrem Programm zur Bundestagswahl fordert, entspricht dem Spitzensteuersatz, der in der Bundesrepublik erhoben wurde, als Helmut Kohl (CDU) Kanzler geworden ist. Seitdem hat es nicht eine Reform gegeben, die zu Ungunsten der Oberschicht gewesen wäre. Eine Zwischenbilanz hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW im September 2016 gezogen. Mit dem Ergebnis, dass die durchschnittliche Steuerbelastung in der Bevölkerung seit 1998 um 0,1 Prozent zugenommen hat. Die obersten zehn Prozent der Einkommensskala wurden hingegen um 2,3 Prozent entlastet, und das eine Prozent an der Spitze sogar um 4,8 Prozent. Alle müssen mehr zahlen, damit sich die Reichen mehr leisten können.

Die staatliche Treue geht so weit, dass in einer Republik, in der die durchschnittliche Akte eines Hartz-IV-Beziehers 650 Seiten umfasst, keine verlässlichen Informationen über die Reichtumsverteilung existieren, weil sie teils gar nicht erhoben werden. So listet die Bundeszentrale für politische Bildung bei ihren Daten zur Einkommensverteilung, Stand Dezember 2020, als höchste Klasse solche Haushalte auf, die über ein monatliches Nettoeinkommen von 5.000 bis unter 18.000 Euro verfügen. Was aber ist mit denjenigen, die mehr verdienen? Sie tauchen in der Statistik nicht auf, da diese auf Basis freiwilliger Angaben entsteht. Allerdings nehmen "Milliardäre und Millionäre ungern an repräsentativen Umfragen teil", wie die "Süddeutsche Zeitung" dazu schreibt – ohne allerdings den logischen Schluss auszuformulieren, dass die Umfragen dann eben nicht mehr repräsentativ sind.

45 haben so viel wie 40.000.000

Aussagen über den Reichtum der Reichsten stehen also immer unter Vorbehalt. Wobei ihr Vermögen tendenziell viel größer zu sein scheint als allgemein angenommen wird und die Ungleichheit längst bis ins Groteske aufgebläht ist. So geht das DIW auf der Grundlage von Schätzungen davon aus, dass die 45 reichsten Individuen in der Bundesrepublik so viel Vermögen besitzen wie die 40 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die zur ärmeren Hälfte der Bevölkerung gehören.

Diese Ungleichheit fällt nicht vom Himmel, wie der Werdegang der Vermögenssteuer, deren Wiedereinführung Linke, Grüne und SPD im aktuellen Wahlkampf fordern, exemplarisch verdeutlicht. 1995 wurde sie vom Bundesverfassungsgericht in der bestehenden Form für grundgesetzwidrig erklärt, weil Immobilienbesitz in der damaligen Regelung zu stark bevorzugt sei. Statt den naheliegenden Schritt zu gehen und Immobilien genau so stark zu besteuern wie anderes Vermögen, entschied sich die Politik, lieber ganz auf die Einnahmequelle zu verzichten – obwohl Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde schon in seinem Votum vor mehr als 25 Jahren explizit betonte, es bestehe "die Gefahr, daß sich die Ungleichheit ungezügelt potenzieren kann und sich darüber die freiheitliche Rechtsordnung selbst aufhebt".

Doch die besagte Ungleichheit wird immer maßloser. Wenn nun einmal zaghafte Vorschläge in den Diskurs eingebracht werden, eine neue Vermögenssteuer zu erheben, hilft eine informelle Faustregel, die Debatte vorwegzunehmen: Wo immer der Reichtum der Reichsten geschmälert werden könnte, lässt sich ein Institut auftreiben – vielleicht auch nur ein Präsident, Direktor oder Head of Research, der mit einem guten Namen hausieren geht –, um vor den angeblich dramatischen Konsequenzen für die Volkswirtschaft zu warnen, nachdem ein beliebiger Lobbyverband den entsprechenden Auftrag erteilt hat.

Was ein ifo-Präsident für wahr hält, muss falsch sein