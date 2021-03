Dividenden trotz Geld vom Staat: Sozialhilfe für Daimler-Aktionäre

Laut Daimler-Chef Källenius sei es gelungen, wichtige Weichen für die Zukunft zu stellen – das will so nicht jeder unterschreiben. Fotos: Joachim E. Röttgers

Derweil verkündet Daimler-Chef Ola Källenius vor der Aktionärsversammlung an diesem Mittwoch frohe Botschaften. So sei es trotz Krise gelungen, die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020 "deutlich zu übertreffen". Und, wie das "Handelsblatt" berichtet, sekundiert der Aufsichtsratsvorsitzende: Den Stresstest Corona-Krise, sagt Manfred Bischoff, habe der Konzern "mit Bravour bestanden", das Unternehmen sei "für die Zukunft hervorragend aufgestellt". In Zahlen bedeutet das: Die AnteilseignerInnen sollen mit 1,44 Milliarden Euro am Gewinn im Krisenjahr beteiligt werden, fast 50 Prozent mehr als beim letzten Mal. Auch die Aktien stehen hoch im Kurs. Während sie im Dezember 2019 – bevor Corona kam – noch mit knapp 50 Euro pro Stück bewertet wurden, sind sie aktuell auf fast 75 Euro geklettert.

Wie gelingen solche Kunststücke in Krisenzeiten? Etwas Unterstützung scheint jedenfalls nicht abträglich. So hatte Källenius zwar im März 2020 betont, dass Daimler keine Staatshilfe benötige. Doch wenig später schickte der Konzern zehntausende Mitarbeiter in Kurzarbeit, wobei die Agentur für Arbeit 700 Millionen Euro zur Finanzierung beisteuerte. Statt das Krisengeld an die Steuergemeinschaft zurückzuzahlen, wird es nun über Umwege an Investoren durchgereicht, von denen die größten derzeit aus China und Kuwait kommen.

Aber Momentchen mal! Ist Kurzarbeit denn keine Versicherungsleistung? Und hat der langjährige Beitragszahler Daimler vor diesem Hintergrund nicht ein Anrecht auf diese Zahlungen?

Nicht nur moralisch fragwürdig

Normalerweise stimmt das. Trotzdem lässt die Bürgerbewegung Finanzwende diese Argumentation nicht durchgehen. Die Nichtregierungsorganisation betont, dass Kurzarbeitergeld derzeit nicht mehr aus Beitragsmitteln der Versicherten gezahlt werde, sondern steuerfinanziert sei: "Denn die Ausgaben für Kurzarbeitergeld explodierten von 157 Millionen Euro im Jahr 2019 auf über 20 Milliarden Euro im Jahr 2020", heißt es im Begleittext zu einer Kampagne, die einen Lockdown für solche Dividenden fordert, die ansonsten vom Staat kofinanziert würden. Um die hohen Kosten der Kurzarbeit zu stemmen, habe die Arbeitsagentur nämlich nicht nur ihre finanziellen Reserven aufgebraucht. Auch die Bundesregierung musste einspringen und steuerte eine Liquiditätsspritze bei. Zunächst als Darlehen, allerdings mit einer Besonderheit, wie die Finanzwende hervorhebt: "Falls sie [die Agentur für Arbeit] die rund 10 Milliarden Euro bis Ende 2021 nicht zurückgezahlt hat, werden die Hilfen in Zuschüsse umgewandelt, die nicht zurückgezahlt werden müssen."

Sich mit Mitteln aus dem Staatshaushalt unterstützen zu lassen und gleichzeitig Gewinne auszuschütten, sei zwar durchaus moralisch verwerflich, meint Lena Blanken, die bei der Finanzwende Kampagnen leitet. In Daimlers Fall hält sie es aber "auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht für fragwürdig". Denn einerseits seien Pandemie und Wirtschaftskrise noch nicht überstanden, also könne ein solides finanzielles Polster nicht schaden. Und andererseits dürfte der Konzern alle Mittel gebrauchen, um die Transformation zur Elektromobilität besser zu stemmen. Während eine üppige Gewinnausschüttung an Aktionäre fließen soll, ist beim Unternehmen aber nicht nur geplant, tausende Arbeitsplätze abzubauen. Im Zuge umfangreicher Sparmaßnahmen wurde auch das Budget für Forschung und Entwicklung im vergangenen Jahr bereits um eine Milliarde Euro gekürzt.

Vor diesem Hintergrund äußert sich auch die Belegschaft kritisch. Rund 600 Beschäftigte der Daimler-Zentrale in Stuttgart beteiligten sich zum Monatsanfang an einem digitalen Warnstreik, zu dem die IG Metall aufgerufen hatte. "Während die Dividende und die Vorstandsgehälter steigen", bemängelte Carmen Klitzsch-Müller, die Betriebsratsvorsitzende der Daimler-Zentrale, "soll weiterhin auf Kosten der Beschäftigten gespart werden."

Milliardengewinne trotz Pandemie

Diejenigen, die den Gewinn im Jahr 2020 erarbeitet haben, sahen sich teils geminderten Lohnzahlungen ausgesetzt. Diejenigen, die ihr Geld für sich arbeiten ließen, sehen ein Plus auf Belegschafts- und Staatskosten. Daimler ist dabei kein Einzelfall. Auch BMW schickte im vergangenen Frühling 30.000 Beschäftigte in Kurzarbeit – zeitgleich ließen sich Susanne Klatten und Stefan Quandt, die ihren Aktienbesitz am Unternehmen geerbt haben, fast 800 Millionen Euro Gewinnbeteiligung auszahlen.