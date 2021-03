Bernhard Pörksen: Der Wortakrobat

Medley der Metaphern

Pörksens mediale Geschmeidigkeit und Omnipräsenz entziffert Meredith Haaf als "intellektuelles Selbst-Recycling" ("Süddeutsche Zeitung", 10.3.2020). Stetig und ständig ist der Medienzampano damit beschäftigt, sein eigenes Markenbild zu modellieren.

Wozu auch die Phrasen "Sofortreflexion", "Sofortismus", "kommentierender Sofortismus" oder "Sofort-Bescheidwissen" zählen. Auch dieses Wortgeklimper ist hinlänglich bekannt aus Die große Gereiztheit. Von der "emotionalen Sofort-Deutung im Moment allgemeiner Erregung" (S. 52) ist dort zu lesen, von einer "Disharmonie durch die Sofort-Konfrontation" (S. 124), vom "real existierende(n) Journalismus mit seinem Sofort-Sendezwang" (S. 188) und ein ums andere Mal vom "kommentierenden Sofortismus" (etwa S. 52 und 193). Phrasen ziehen sich wie ein roter Faden durch Pörksens Medienrauschen. Er lebt in und durch Schlagworte: "Erregungsmuster", "Empörungsinflation", "Empörungsdemokratie", "Erregungsschübe", "fehlgeleitete Empörungsenergie".

Geradezu besessen scheint er von der "Gleichzeitigkeit des Verschiedenen". "Unter dem Druck der aktuellen Krise und im globalen Pulsieren der Informationsströme", schreibt er in einem Beitrag für "Die Zeit" (13.3.2020), gebe es "im Sinne der totalen Gleichzeitigkeit des Verschiedenen" neben jeder Menge "Horror, Hetze, Falschinformation" auch eine "atemberaubende Beweglichkeit und Lernfähigkeit von Individuen und ganzen Gesellschaften, (...) die solidarisch kooperieren".

In Interviews, Diskussionsrunden, Statements und Essays, in Hörfunk, Fernsehen, Print und Podcasts und ohne Luft zu holen: das immergleiche Salbadern dieses public intellectual. Von der "Atmosphäre der Gleichzeitigkeit" ("taz", 7.3.2020) ist da die Rede, von einer "Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten" ("Deutschlandradio Kultur", 14.3.2020) oder von der "Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren" ("Zeit Online", 9.4.2020). Davon sprach schon Iris Radisch in einer Rezension zu Walter Kempowskis Das Echolot ("Die Zeit", 24.2.2005). Pörksen ist sehr flink darin, fremde Metaphern aufzuspießen und in das Medley der Weisheiten in seinem Zettelkasten einzuordnen. "Überhaupt sind Fehler nicht schlimm. Phrasen sind schlimm", schreibt Michael Maar in Die Schlange im Wolfspelz.

Präsenz als Relevanz-Beweis

Bei so viel Wortgeklimper bleibt es nicht aus, dass auch die auflagenstarke "Apotheken Umschau" den Professor ausführlich zitiert. In dem Beitrag: "Warum Corona die Gesellschaft polarisiert" (12.5.2020). Allein für die Monate März, April und Mai 2020 hat meine Spurensuche 51 Belege nachgewiesen: Durchschnittlich alle zwei Tage salbaderte sich Professor Pörksen durch die deutschsprachigen Medien. Dabei dürfte die Liste der Interviews, Statements, Essays, Vorträge, Diskussionsrunden, Zitate, Talkshows und Podcasts nicht vollständig sein. Aber wer sucht, der findet. Am 20. Mai 2020 ist er bei "SKP. Live" zu sehen und zu hören, dem Podcast der "S-Kreditpartner GmbH", nach eigener Darstellung der "Spezialist für Auto- und Konsumentenkredite in der Sparkassen-Finanzgruppe". "Ping!" ist der Newsletter der "Looping Group", spezialisiert auf "Content Produktion" und "Content Management"; hier stellt er seine "Utopie der redaktionellen Gesellschaft zur Diskussion" (28.2.2020). In der Akademie Heiligenfeld, Bad Kissingen, spricht er über "Wie werden wir medienmündig? Orientierung im Informationsdschungel" (16.5.2020). Über die "Agentur für Helden – Redner für Fortgeschrittene" ist er zu buchen.

Das Geschäft der Medien ist ein Geben und Nehmen. Die zuweilen überlebensgroß wirkende Eitelkeit des Professors ist das eine. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Redaktionen sich zunehmend wissenschaftliche Stichwortgeber suchen, um ihre Formate aufzuhübschen: Es möge ein wenig Glanz des prominenten Experten auf sie zurückfallen.