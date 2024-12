Grüne Jugend im Südwesten: Realpolitik und linke Überzeugung

Ausgerechnet Brantner, die als Heidelberger Bundestagsabgeordnete die Südwest-Grünen besonders gut kennt, macht es der Jugend und dem linken Flügel insgesamt aber nicht eben leicht. Auf der Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) Mitte November in Wiesbaden sorgte schon ihr wenig sensibler Wahlspruch "Make Green great again" für Stirnrunzeln, wegen der Anleihe bei der nationalistischen Parole eines Donald Trump. Am vergangenen Wochenende sorgte sie mit einem "Bild"-Interview schon für mehr als nur ein paar Falten. Auf die Frage "Was können Sie mit Herrn Merz besser als mit Herrn Scholz?" antwortete Brantner: "Frieden, Freiheit in Europa und klar an der Seite der Ukraine stehen." Und sie stimmt zu, dass mit Schwarz-Grün die Ukraine besser zu unterstützen sei.

Kein Wunder, dass Brantner, eine Realissima vom Scheitel bis zur Sohle, jetzt nicht nur im Netz daran erinnert wird, dass der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz kürzlich im Bundestag dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sogar ein Ultimatum stellen wollte: "Wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden aufhört, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden, um die Nachschubwege zu zerstören, die dieses Regime nutzt, um die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu schädigen und zu bombardieren." Auf Brantners Avancen hat Merz übrigens schon reagiert, und zwar – wie sonst? – per "Bild": "In der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es sicher mit den Grünen mehr Gemeinsamkeiten als mit der SPD."