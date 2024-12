Ismail Küpeli über die Grauen Wölfe: "Die Gefahr wurde jahrelang unterschätzt"

In Frankreich sind die Grauen Wölfe seit 2020 verboten, in Österreich zumindest ihre Symbole wie der Wolfsgruß – der in Deutschland gerade bei der EM massenhaft gezeigt wurde.

Offenbar ist Deutschland da vorsichtiger, weil die Bundesregierung sehr enge Beziehungen zur Türkei unterhält und quasi ihre gesamte Außenpolitik gegenüber dem Nahen und Mittleren Osten über die Türkei abwickelt. Außerdem spielen die türkischen Moscheevereine in Frankreich keine so große Rolle, zumal auch die türkeistämmige Bevölkerung dort kleiner ist.

Moschee-Vereine sollen angeblich Jugendreisen in die Türkei anbieten, um den jungen Menschen zu erzählen, wie schlimm es in Deutschland sei und dass sie sich gegen den deutschen Staat auflehnen sollen. Ist da etwas dran?

Ja. Es gibt allerdings zweierlei Einflussnahme der Türkei auf junge Deutschtürken: Zum einen werden sie aufgerufen, sich in Deutschland zu integrieren und sich in den konservativen Parteien CDU und CSU – zum Beispiel in der Kommunalpolitik – und in der Zivilgesellschaft zu engagieren. Zum anderen ist die antiwestliche, antideutsche Haltung auch Teil der türkischen Ideologie.

Grundsätzlich spricht ja viel dafür, dass sich türkeistämmige Menschen in der Politik und der Gesellschaft einbringen. Aber hier reden wir von Rechtsextremen, die ihre Ideologie zum Beispiel über die Kommunalparlamente verbreiten wollen?

Genau. Gerade in NRW ist es Grauen Wölfen immer wieder gelungen, über CDU-Listen in Gemeinderäte zu gelangen. Und da geht es nicht um demokratische Teilhabe, sondern darum, dass ihre Funktionäre in ihrem Sinne Einfluss nehmen.

Welchen Schaden richtet das an?

Lange waren rechtsextreme Akteure Partner in der deutschen Integrationspolitik. Nach wie vor sehen wir immer wieder Bilder von Oberbürgermeistern zu Besuch bei den Grauen Wölfen. Da sind Netzwerke entstanden. Das führt auch dazu, dass sich diese Akteure und Vereine legitimiert fühlen und sich in der türkischen Community als ganz normale Vereine präsentieren können – eine erfolgreiche Strategie der Selbstverharmlosung.

Was hilft – neben staatlicher Beobachtung und Repression – gegen die Anziehungskraft des türkischen Rechtsextremismus in Deutschland? Welche Ideen gibt es, welche Projekte sind erfolgversprechend?

Die erste wichtige Maßnahme ist Aufklärung, politische Bildungsarbeit. Wir müssen wissen, was das für Akteure sind und welche Gefährdung von ihnen ausgeht. Dafür gibt es gute Schritte, zum Beispiel das Projekt "Hadi, wir müssen reden" in Baden-Württemberg oder "Perspektifa" in Hamburg. Im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben" soll es ab nächstem Jahr auch eine Fachstelle zu türkischem Rechtsextremismus geben, die bundesweit agieren kann. Dann braucht es Präventions- und Deradikalisierungsprogramme gerade für die jungen türkischen Männer, die zum Beispiel von den Grauen Wölfen gezielt über Sportvereine angesprochen werden – da brauchen wir gezielte Gegenmaßnahmen.

Solche Projekte gibt es schon, beispielsweise die Fachstelle Extremismusdistanzierung im Demokratiezentrum Baden-Württemberg.

Ähnliche Ansätze gibt es auch in NRW im Rahmen von "Wegweiser". Diese Stellen kümmern sich auch um Islamisten oder Salafisten. Es braucht aber zielgerichtete Maßnahmen gegen die Ideologie des türkischen Rechtsextremismus, weil es da Besonderheiten gibt, die die Berater kennen müssen.

Wie ist denn das Verhältnis zwischen dem türkischen Rechtsextremismus und dem Islamismus – gibt es da Verbindungen oder sind das komplett zwei Paar Stiefel?

Lange Zeit waren das verschiedene Bewegungen, aber seit den 1970er-Jahren hat sich der türkische Rechtsextremismus den Islamismus quasi einverleibt, so dass beide jetzt Hand in Hand gehen. In der MHP wird der Islam heute als ein wichtiger Teil der türkischen Nationalkultur verstanden. Der Islam ist also nicht nur Mittel, um die Massen zu mobilisieren, sondern Teil der rechten Ideologie geworden – auch in Deutschland. Wir können hier gar nicht mehr trennen zwischen ultranationalistisch, rechtsextrem und islamistisch. Zentral ist bei allem immer die Idee der Höherwertigkeit – des Islams gegenüber anderen Religionen und des Türkentums gegenüber allen anderen Ethnien.