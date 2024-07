Motorradclub "Nachtwölfe": Putins deutsche Wölfe

"Wir wollen sehen, wer zur Veranstaltung kommt", sagt ein Sprecher der Polizei. Um die Teilnehmer:innen und deren Fahrzeuge nach Waffen zu durchsuchen, finden Kontrollen an der Ab- und Zufahrt statt. An der "Sommerparty" nehmen mehr als 100 Menschen teil. Einige Teilnehmer:innen kommen aus der Region. Doch die meisten Fahrzeuge tragen ortsfremde Kennzeichen: Pforzheim, Meißen, Rüdesheim, Zeulenroda. Gegen Abend, als die Temperaturen sinken, beendet die Polizei ihren Einsatz. Um 19:30 Uhr reisen die Transporter in einer Kolonne ab. Dann sind die Nachtwölfe unter sich. Sie feiern, tinken. Vor allem Männer sind da, aber auch ein paar Frauen. Bereits im Oktober 2023 soll eine Party der Nachtwölfe auf einem Grillplatz in Bad Mergentheim stattgefunden haben. Damals schrieben sie in der Einladung, man erhebe "keine Ansprüche" und wolle "kein Gebiet".

Der Biker und der Präsident

Keine Ansprüche, kein Gebiet? Das ist äußerst fraglich: Denn die Nachtwölfe, die 1989 in Moskau gegründet wurden, vermengen Nationalismus mit christlicher Orthodoxie und propagieren ein großrussisches Reich. Zum Beispiel beanspruchen sie das Gebiet der ukrainischen Krim. Im Frühjahr 2014 waren sie an der Besetzung und Annexion der Halbinsel am Schwarzen Meer beteiligt, indem sie durch die Straßen patrouillierten und Passant:innen an selbst eingerichteten Posten auf Waffen kontrollierten.

Daraufhin verlieh Putin dem Anführer und Gründer der Nachtwölfe, Alexander Saldostanov, die "Medaille für die Rückholung der Krim". Saldostanov durfte gar, als die Olympischen Winterspiele 2014 in Russland stattfanden, die Fackel tragen. Bis heute unterstützt er mit seinen Nachtwölfen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Daher setzte die EU sowohl den Motorradclub als auch Saldostanov im Juli 2022 auf ihre Sanktionsliste. So wird Saldostanov, der einige Jahre in Deutschland lebte, die Einreise in die EU verboten.

In seiner Begründung schreibt der EU-Ministerrat, der Nachtwölfe-Chef sei ein "wichtiger Unterstützer der russischen Regierung" und pflege "enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin". Saldostanov fördere die russische Staatspropaganda, "indem er das Recht der Ukraine auf Staatlichkeit öffentlich leugnet und die 'Entnazifizierung' und die 'Ent-Ukrainisierung' des Landes fordert und den Gedanken propagiert, dass die Ukraine integraler Bestandteil Russlands sein sollte". Bereits 2014 veranstalteten die Nachtwölfe eine Show mit 100.000 Menschen in der Krim-Metropole Sewastopol, in der sie die Annexion der ukrainischen Halbinsel feierten.