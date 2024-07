Entwicklungshilfe: Entwicklungsland Deutschland

Die aktuell vorgesehenen Kürzungen betreffen diese im Inland verwendeten Mittel allerdings nicht. Sondern die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, die Kernbereiche der humanitären Arbeit betreffen. Die Ernährungssicherung macht allen Hilfsorganisationen große Sorgen. Im "Kompass" werden mehr Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen sowie Bewässerung in der Landwirtschaft zur Erhöhung der Resilienz gegen den Klimawandel gefordert. Psychosoziale Unterstützung in der humanitären Hilfe sowie Projekte gegen Genitalverstümmelung sehen die Organisationen ebenfalls gefährdet.

Ohnehin ist die Arbeit nach Angaben der Welthungerhilfe schwieriger und komplexer geworden. So seien manche Gebiete in Mali, im Niger oder in Burkina Faso wegen der Terrorgefahr nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind dort den Angaben zufolge Kinder. Jedes zweite Kind von etwa 2,5 Millionen Kindern in der Sahelzone könne nicht zur Schule gehen. Und die Menschen ohne Bildung würden erfahrungsgemäß eher den Weg zu bewaffneten Gruppen suchen, heißt es im Bericht. Vor dem Hintergrund von Angriffen auf Schulen und Krankenhäuser und sexueller Gewalt plädieren die Organisationen für mehr Hilfe, um zukünftige Probleme zu verhindern.

Entwicklungsarbeit anfällig für populistische Kritik

Entgegen des immer noch vorherrschenden Bildes von Afrika als Hilfeempfänger fordern Hilfsorganisationen von der Bundesregierung ein anderes Afrikakonzept und vor allem eine Abstimmung zwischen den Bundesministerien, die bisher jeweils ihre eigene Strategie verfolgen. Afrika müsse vielmehr als Kontinent der Chancen gesehen werden, in den Investitionen fließen, bestens in Abstimmung mit Strategien der Afrikanischen Union. "Mit einer Stimme sprechen, klare Angebote mit klarem Profil machen", lautet die Forderung.

Nicht nur die Welthungerhilfe und Terre des Hommes beobachten mit Sorge, dass die Diskussion in der Bevölkerung gegenüber der Entwicklungsarbeit zunehmend kritisch verläuft, befeuert von AfD, CDU und CSU. Ein Beispiel sind die viel zitierten Radwege in Peru. Ein AfD-Abgeordneter hatte die aus der Luft gegriffene Zahl von 315 Millionen Euro für dieses Projekt in Umlauf gebracht. Was gelogen war, aber als Kritik hängengeblieben ist und sich verbreitet. Dabei handelt es sich insgesamt um 199 Millionen Entwicklungshilfe, die in ein Radwegenetz und ein Bussystem geflossen sind, teils als Kredite.

Angesichts der Vielfalt der Projekte sei Entwicklungsarbeit anfällig für populistische Kritik, sagt Goltermann. Irgendwer finde immer etwas, was ihm nicht passe. Und tatsächlich: Einzelne Aspekte ohne Hintergrundwissen aus dem Gesamtzusammenhang gerissen können durchaus eigenartige Züge annehmen.

Gegen die Schneckenhaus-Mentalität

Angesichts der Kürzungen klingen die Äußerungen des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von Svenja Schulze (SPD) wie Hohn: "Mit jedem Euro, mit dem wir heute weltweit Gesellschaften krisenfester machen, sparen die Steuerzahlenden laut Weltbank-Berechnungen später vier Euro an humanitärer Nothilfe", heißt es in einer Mitteilung. Ob Stadtentwicklung in Namibia oder Zentren für Migration in Ghana – wenn sich die Lage in den Ländern verbessere, gebe es auch weniger Gründe für eine Flucht, sagt das Ministerium, das auch wirtschaftliche Argumente nennt: "Jeder zweite Euro wird mit Export verdient. Wenn Deutschland ein starkes Exportland bleiben will, können wir uns keine Schneckenhaus-Mentalität erlauben".

Die Welthungerhilfe weist dagegen ausdrücklich darauf hin, dass die Förderung in den Bereichen Bildung, Klimaschutz oder Hungerbekämpfung gerade in fragilen Staaten vor allem friedensfördernd sei. Auch nach Einschätzung von Beobachtern sind Erfolge der Entwicklungszusammenarbeit unbestritten. "Entwicklungszusammenarbeit hat etwa den Zugang zu Bildung verbessert, positive, wenn auch kleine Wirkungen auf das Demokratieniveau von Staaten gezeitigt oder zur Verringerung von Kindersterblichkeit in Afrika beigetragen", sagt Jörg Faust vom Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval).

Trotz der Erfolge habe man auch viele Fehler gemacht, räumt Faust ein. "Im Hinblick auf die Zusammenarbeit, Synergien und Arbeitsteilung zwischen den Ressorts wie auch auf internationaler Ebene besteht noch einiges an Verbesserungspotenzial." Dazu gehört für ihn, dass neue Technologien unterstützt werden, die auch für Europa und Deutschland wichtig sind. Ein Beispiel sind Frühwarnsysteme gegen Naturkatastrophen. Laut Ministerium werden in diesem Jahr 11,1 Milliarden Euro für verschiedenen solcher Projekte ausgegeben – genau eine Milliarde weniger als noch ein Jahr zuvor.