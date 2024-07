Stimmen aus dem Ghetto Łódź: Das Geschäft mit dem Todesengel

Die Antifaschistin Janka Kluge hat lange damit gerungen, welche Passagen sie dem Publikum zumuten will.

Janka Kluge hat lange gezögert, ehe sie diese Passagen in die Lesung aufnahm. Schließlich entschied sie sich dafür, denn Singer und andere hatten die Ereignisse notiert, damit die Nachwelt davon erfahre. "Während die jüdische Polizei im II. Revier (…) 'arbeitete'", so beschreibt Singer, "erschienen Herren der Gettoverwaltung und Geheimen Staatspolizei, um die Durchführung der Aktion zu kontrollieren." Sie nahmen die Sache selbst in die Hand. "Bei Kindern wird nicht nach dem Alter gefragt. Kind ist Kind – marsch auf den Wagen! Es wagt keiner aufzumucksen."

Präses Chaim Rumkowski war eine umstrittene Figur. Er muckte nicht auf. Seine Devise lautete: "Unser einziger Weg ist Arbeit." So hoffte er, die Vernichtung hinauszuzögern oder zu umgehen. Selbst noch, als die Kinder in den Tod geschickt wurden, redete er sich ein, die Nazis von 24.000 auf 20.000 Opfer heruntergehandelt zu haben. Er habe "mit dem Todesengel ein gutes Geschäft gemacht", heißt es dagegen in "Rumkowski, Chaim", der "inoffiziellen Hymne des Ghettos" von Yenkele Herzkowicz: "Er soll ihm immer mehr Leichen besorgen. Er soll sie ihm besorgen Tag und Nacht."

Mehr als eine Lesung

Zu den Besonderheiten der Aufführung gehört, dass nicht nur die originalen Texte gelesen, sondern auch Farbfotos gezeigt werden, die Walter Gennewein, Leiter der Finanzverwaltung des Ghettos, angefertigt hat. Mitarbeiter:innen des Jüdischen Museums in Frankfurt entdeckten sie 1987 in einem Antiquitätengeschäft und stellten sie 1990 erstmals aus. Und es sind Lieder von Yenkele Herszkowicz zu hören, nicht von ihm selbst gesungen, aber kurz nach dem Krieg aufgenommen von Musikern, die ihn im Ghetto selbst gehört hatten.

Herszkowicz war ungeheuer populär. Denn er sprach aus, was viele Menschen dachten. Er überlebte das Ghetto und schied 1972 durch Suizid aus dem Leben. "So’s Gott wird geben", heißt es in dem Lied "Amerika hat erklärt", "werden alle Juden nach dem Land Israel gehen." Und weiter: "Wir haben schon Flugzeuge, jüdisches Militär, Kugeln, Büchsen und Artillerie und Maschinengewehr."

"Wir müssen dafür kämpfen, dass sich Geschichte nicht wiederholt", betont Janka Kluge am Ende. Schließlich haben die Menschen in Łódź die Geschehnisse im Ghetto deshalb in allen Details festgehalten, damit wir sie nicht vergessen.



Nach derzeitigem Stand soll die Lesung Anfang 2025 im Hotel Silber wiederholt werden, später wahrscheinlich auch im Jüdischen Museum in Frankfurt und, so sich Geldgeber für eine Übersetzung finden, auch in Łódź.

