Theaterstück "Liliom" im Stuttgarter "Penthouse": "Meine Antwort heißt Queerness"

"Letzten Montag hat er mich sogar geschlagen", kommt Julie auf das Thema des Stücks zu sprechen. "Hast du zurückgeschlagen?" fragt Marie. Das steht so nicht in Molnárs Textvorlage. Julie wehrt sich nicht. Sie verteidigt Liliom sogar.

Ida Liliom kennt solche Ambivalenzen. Eigentlich habe sich die Geschichte in ihrer Familie von Generation zu Generation wiederholt. "Als Kind war ich oft bei meinem ungarischen Opa", erzählt sie. "Der hat mir die Theaterplakate von Liliom gezeigt." Der Opa war Trickfilmer. Im Stück sind Filmausschnitte zu sehen. Als ihr Vater starb, war sie elf Jahre alt. Töchter von Vätern, die ein Alkoholproblem haben, sagt sie im Stück, geraten zu 80 Prozent wieder an ebensolche Männer.

1909 in Budapest uraufgeführt, kam "Liliom" zunächst nicht an. Erst die Wiener Premiere vier Jahre später begründete den Ruhm des Stücks, das weltweit Karriere machte. Hans Albers, Harald Juhnke und Curd Jürgens haben den Liliom gegeben, Ingrid Bergman in einer amerikanischen Inszenierung die Julie, Hanna Schygulla in der von Rainer Werner Fassbinder. Fritz Lang hat den Stoff im französischen Exil verfilmt, mit Antonin Artaud in einer Nebenrolle. Das Musical "Carousel" mit der Fußball-Hymne "You never walk alone" ist eine Adaptation von Liliom. Von John Neumeier gibt es eine Ballett-Version.

Teufelskreis von männlicher Gewalt und Abhängigkeit

Aber Gewalt gegen Frauen zu entschuldigen geht heute nicht mehr. Schon in einer Inszenierung in Salzburg vor vier Jahren gab es einen Safe Space. Als "High-Tech-Beitrag zur 'Me Too'-Debatte" bezeichnete die "Süddeutsche Zeitung" die Aufführung. Es geht auch ohne High Tech. Die ehemalige Großraumdisko bietet eine atemberaubende Kulisse, das Bühnenbild und die Techno-Einlagen des trabanten.kollektivs öffnen einen Raum: zur Reflexion über das Stück und die Aussagen von Ida Liliom.