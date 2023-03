Comics und Feminismus: Zeit für Girlsplaining

Um dem entgegenzuwirken, gibt es Projekte wie das "Feministische Comic-Netzwerk" mit Hauptsitz in Berlin, das nach eigenen Angaben "deutschlandweit und international" arbeitet, das Ziel ist: "die Förderung von intersektionellem, zugänglichem, inklusivem und einladendem Feminismus in Comics".

Zumindest was das besagte Gleichgewicht angeht, ist in Deutschland der beim Erlanger-Comicsalon verliehene Max-und-Moritz-Preis "für den besten deutschsprachigen Comic-Künstler", ein guter Indikator. 1984 erstmals verliehen, ging der wichtigste deutsche Comicpreis die ersten elf Male nur einmal an eine Zeichnerin, 1988 an Franziska Becker. Von den zehn Preisen der letzten 20 Jahre, zwischen 2004 und 2022, gingen immerhin schon sechs an Künstlerinnen, und der Takt wird immer dichter: Anke Feuchtenberger (2008), Isabel Kreitz (2012), Ulli Lust (2014), Barbara Yelin (2016), Anna Haifisch (2020) und Birgit Weyhe (2022). Und das völlig zu Recht, nicht etwa aus Proporzgründen. Dass Yelin und Weyhe Ausnahmeerscheinungen in der deutschen Comicszene sind, war auch schon in Kontext zu lesen (hier und hier), dass beständig außergewöhnliche Zeichnerinnen wie Büke Schwarz (hier), Kathrin Klingner (hier) oder Sheree Domingo (hier) nachfolgen, auch.

Frauen gegen Zombies

Deren Werke sind nun nicht unbedingt alle feministische Comics. Wobei es auch auf die Definition ankommt. Dass Frauen in Comics Themen mit mal mehr, mal weniger deutlich weiblichem Blick aufgreifen, ist das eine. Und wenn traditionelle Sehgewohnheiten und Rollenbilder gebrochen werden wie in "Clementine" von US-Zeichnerin Tillie Walden, die vorwiegend weibliches Personal durch das popkulturell beliebte Szenario einer Zombie-Apokalypse laufen lässt (und dabei en passant auch in dem Genre eher selten vorkommende Themen wie Regelblutungen aufgreift), dann passt das Attribut sicher.

Noch einmal etwas anderes – und eindeutiger – ist es, wenn sich Comiczeichnerinnen und -autorinnen dem Feminismus als eigenem Thema widmen. Die schwedische Zeichnerin Liv Strömquist macht das seit bald 20 Jahren, auch wenn erst 2017 ihr erstes Werk in deutscher Übersetzung erschien, "Der Ursprung der Welt" (hier in Kontext rezensiert). Während sie im "Ursprung der Welt" der Geschichte der Vulva nachgeht (und deren Verteufelung in männlich geprägten Gesellschaften), sind in anderen Werken wie "Der "Ursprung der Liebe" oder "I'm Every Woman" (alle im Avant-Verlag erschienen) vor allem die Sonderbarkeiten von (oft toxischen) Liebesbeziehungen und Sexualität und die Rolle gesellschaftlicher Normen ihre Forschungsobjekte. Tatsächlich Forschung, denn Strömquist ist studierte Politologin (und bringt immer wieder Literaturanmerkungen in ihren Panels unter), dabei so voller anarchischem Humor, satirischem Biss und einem sehr reduzierten, dynamischen Zeichenstil, dass es keinen Moment langweilig ist.

Ein ähnliches Thema wie in Strömquists "Ursprung der Welt", die Folgen eines in der Gesellschaft vorherrschenden, männlich geprägten, von Stereotypen und Tabus dominierten Blicks auf den weiblichen Körper und die weibliche Sexualität, behandelt auch die Berliner Zeichnerin Katja Klengel in "Girlsplaining", 2018 bei Reprodukt erschienen. Diese Sammlung von Comic-Kolumnen für das feministische Online-Magazin "Broadly" bietet reichlich pointierte und amüsante Kommentare zu Geschlechterverhältnissen und -gerechtigkeit. Und wer's nicht eh schon erraten hat: Klengels Titel bezieht sich auf das Phänomen des "Mansplaining" (hier von Kontext-Autorin Elena Wolf erklärt) und dreht es um.

In diesem Sinne: noch viel mehr Girlsplaining in der Comicwelt, bitte!





