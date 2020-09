Comic über Hasskommentare: Wenn Tacheles wieder zuschlägt

Die sogenannte "Flüchtlingskrise" 2015 brachte einen starken Anstieg von Hass im Internet mit sich. Die Hamburgerin Kathrin Klingner arbeitete damals in einer Internetagentur, die darauf spezialisiert war, Online-Kommentare zu moderieren. Daraus hat sie den bemerkenswerten Comic "Über Spanien lacht die Sonne" gemacht.

Wer in Windeseile mal so richtig schlecht drauf kommen oder an der Menschheit verzweifeln will, der sollte sich Kommentare bei Online-Medien anschauen. Wobei – die schlimmsten werden dort ja gar nicht freigeschaltet. Dafür sorgen Leute in den Redaktionen oder in Internetagenturen, die allein darauf spezialisiert sind: Online-Kommentare zu moderieren, sie freizuschalten oder eben zu löschen. Das ist auch Kittys Job. In Sekundenbruchteilen muss sie entscheiden, ob ein Kommentar freigeschaltet wird oder gelöscht – etwa ein Drittel wird gelöscht, weil sie zum Beispiel rassistische Beleidigungen oder Gewaltfantasien enthalten, oder keinen Bezug zum Thema haben. Bei Kittys Einstellung sagt ihr Chef: "Wir lesen hier den ganzen Kram, den Leute im Internet schreiben, damit es der Rest der Welt nicht tun muss."

Kitty ist eine Häsin im aktuellen Comic "Über Spanien lacht die Sonne" von Kathrin Klingner, und sie ist ein auch ein bisschen das Alter Ego ihrer Erfinderin, oder besser, von einer früheren Tätigkeit Klingners inspiriert: Die Hamburger Comiczeichnerin arbeitete selbst mehrere Jahre in einer solchen Agentur. In diese Zeit fiel auch die sogenannte "Flüchtlingskrise" im Sommer und Herbst 2015, während der Kommentare voller Hass und Verschwörungstheorien stark zunahmen. Kommentare von Leuten mit Usernamen wie "Geschichtslehrer", "Tacheles", "Angry White Steuerzahler" oder "Migrantenschreck", die vor einer angeblichen Islamisierung Deutschlands warnen, die einen Bevölkerungsaustausch im Gange sehen oder sich darüber echauffieren, von der "Systempresse" als Nazis bezeichnet zu werden.

Reduzierter Zeichenstil, lakonischer Humor

Dargestellt sind die Protagonisten des Comics als Tierfiguren oder nicht genau definierbare Phantasiewesen, womit Klingner stilistisch an ihren Debütcomic "Katze hasst Welt" anknüpft: Auch in dem habe sie eine halbautobiographische Geschichte mit Tierfiguren erzählt, "das soll dem Leser signalisieren, dass nicht alles hier 100 Prozent autobiographisch und die Wahrheit ist". Es hat aber auch mit Pragmatismus zu tun: So wie Hauptfigur Kitty konzipiert ist, mit einem nur aus fünf unterschiedlich großen Flecken bestehenden Kopf, sei das interessanter zu zeichnen, "und wenn ich zwei Jahre an einem Buch sitze und immer dieselbe Figur zeichne, dann muss die so sein, dass es immer noch reizvoll ist." Reizvoll ist Klingners extrem reduzierter und präziser Zeichenstil auf jeden Fall auch für den Leser, zumal in Kombination mit den Texten.