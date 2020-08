Migration und Flucht: Wir hätten das schaffen können

Am Abend des 26. August 2015 gibt es Sondersendungen nicht nur im deutschen und im österreichischen Fernsehen. In vielen Städten finden Solidaritätskundgebungen statt. Mit einem Mal scheint es möglich, dass sich ausreichend viele Menschen im reichen (Mittel-)Europa besinnen, dass sie die komfortable Lage ihrer von sicheren EU-Drittstaaten umzingelten Länder nicht mehr akzeptieren wollen, sondern endlich tun, was für Millionen von Menschen in viel ärmeren Ländern eine Selbstverständlichkeit ist: entschlossen helfen.

Bei den Zuwanderungszahlen, abgeglichen mit dem Bruttoinlandsprodukt, lag Deutschland 2014 auf Platz 49 der Aufnahmeländer, hinter vielen der ärmsten Länder der Welt, hinter Österreich, hinter Schweden und Italien, sogar hinter Ungarn. Immer und immer wieder hatte Viktor Orbán vergeblich Solidarität angemahnt. Die Zahl der Asylanträge waren in seinem Land um 126 Prozent gestiegen, das Dreifache des EU-Durchschnitts. Nur in Italien kletterte sie noch höher, auf 143 Prozent. Der populistische Autokrat aus Budapest hatte mehrfach angekündigt, die Registrierung Ankommender an der serbisch-ungarischen EU-Außengrenze einzustellen, sie einfach durchzuwinken und weiter nach Westen zu schicken. Wer in Zeitungsarchiven sucht, findet in deutschen und österreichischen Blättern schon seit Anfang August kleine oder größere Meldungen, die von AsylbewerberInnen in Ungarn berichten, die sich immer schlechter behandelt fühlten und nach Deutschland wollten.

Am Tag vor der Entdeckung der 71 Toten ist die Kanzlerin im sächsischen Heidenau. Stundenlang wird sie, teils in Ab- und dann auch in Anwesenheit, übelst beschimpft für ihre Flüchtlingspolitik. "Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die nicht bereit sind zu helfen, wo rechtlich und menschlich Hilfe geboten ist", sagt sie, während die Menge grölt, "und je mehr wir das deutlich machen, umso stärker werden wir sein." Am Tag danach, als um 12.48 Uhr die Reuters-Meldung von der Katastrophe auf der Autobahn läuft, ist die Kanzlerin auf der Westbalkankonferenz in Wien. Natürlich ist die Asylpolitik zentrales Thema. Weitere vier Tage später wird sie auf der Bundespressekonferenz den seither auf sein Ende verkürzten Satz sagen: "Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das!"

Keineswegs im Alleingang, wie ebenfalls so gerne und so oft verkürzt behauptet wird, und auch nicht im Affekt, wie sich der "Welt"-Korrespondent Robin Alexander in einem Buch mokiert, entschieden Merkel und Faymann, die auf dem Budapester Bahnhof, hinter Maschendrahtzäunen oder in Zügen Festsitzenden über österreichische und deutsche Grenzen zu lassen. "Faymann hat die deutsche Amtskollegin kontaktiert", schrieb die Grazer "Kleine Zeitung". Die wiederum "rief quer durch Europa andere Amtskollegen durch". Vorbesprochen war sogar ein Aufnahmeschlüssel: "Österreich nimmt die Hälfte, die andere Hälfte reist weiter, ein paar Nachbarländer nehmen ebenfalls Flüchtlinge auf. Es sollte eine Ausnahme sein." Von wegen Alleingang oder einsame Entscheidung.

Im Iran werden Schwaben und Österreicher Freunde

Baden-Württembergs stellvertretender Ministerpräsident Nils Schmid (SPD) ist damals mit einer großen Wirtschaftsdelegation im Iran unterwegs. Das Mullah-Regime hatte bereits eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Das Megathema dieser Tage war nicht Gegenstand der Reise und dennoch überall präsent. Im Hotelfoyer, sogar auf der Straße wurden die Deutschen angesprochen. In jedem Grußwort lobten Gäste und Gastgeber sich gegenseitig für so viel Hilfsbereitschaft. Drei Tage nach der Entscheidung, als die ersten Turnhallen schon überfüllt waren, kreuzten sich in Isfahan die Wege baden-württembergischer Mittelständler mit einer österreichischen Delegation, angeführt vom sozialdemokratischen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Der Stolz auf die Bilder aus der Heimat machte für die kurzen Momente der zufälligen Begegnung aus Fremden Freunde, in der gemeinsamen Überzeugung, auf der richtigen Seite zu stehen.