Erinnerung an die NS-Zeit: Die dunklen Tage von Lodz

Aus den Deportierten wurden immer wieder Männer den Arbeitskommandos des Vernichtungslagers zugeordnet. Einigen wenigen Männern aus diesen Kommandos ist die Flucht gelungen. Sie konnten Informationen über das Vernichtungslager weitergeben, so dass das Wissen um dieses erste Vernichtungslager der Nazis die Weltöffentlichkeit erreicht hat. Am 2. Juli 1942 berichtete die New York Times in einem Artikel, dass die jüdische Menschen aus Litzmannstadt in Kulmhof durch Verbrennen ermordet werden. Der Daily Telegraph berichtete am 25. Juni 1942, dass zwischen 1941 bis März 1942 ungefähr 40.000 Menschen ermordet worden sind. Die Zeitung bezog sich bei ihrer Berechnung auf die Zahlen der aus Kulmhof geflüchteten Männer.

Prozess gegen die SS-Schergen

1962 begann in Hannover ein Prozess gegen Mitglieder von SS-Kommandos, die auch in Litzmannstadt gewütet haben. Einer der Angeklagten war der ehemalige "Judensachbearbeiter" Günter Fuchs. In der Anklageschrift hieß es, dass der "Angeschuldigte Fuchs als Kriminalkommissar und Sachbearbeiter für Judenangelegenheiten der Staatspolizeistelle Litzmannstadt die Transporte der Juden aus dem Ghetto in das Vernichtungslager leitete, insbesondere veranlaßte , daß die jeweils geforderte Anzahl von Juden bereitgestellt und rechtzeitig in Marsch gesetzt wurde, und in zahlreichen Fällen durch Absperrungen von Häuserblocks und Durchsuchungen von Wohnungen Juden für den Abtransport aussuchte." Er war auch verantwortlich für die Durchführung der Deportationen im September 1942.

Bei der Gerichtsverhandlung sagte auch Frau Waynberg aus, eine Überlebende des Ghettos: "Ich bat die SS-Männer, sie sollten mich durchlassen, ich wollte mit meinen Kindern gehen. Aber Fuchs schrie, ich solle zurück … ich bat ihn flehentlich. Ich wollte alles tun, nur sollte er mich bei den Kindern lassen … Da schrie er mich an, ich sei jung und könne noch arbeiten – nur Arbeitsunfähige kämen weg – Ich durchbrach die Postenkette und wollte zu den Kindern laufen – Ich sah einen Revolver in der Hand von Fuchs und hatte das Gefühl, daß er auf mich zielte. Ich sah, daß er schoß. Von da an wußte ich nichts mehr. Als ich wieder zu Bewußtsein kam, waren meine Kinder weg."

Jakob Stopnicki, ein weiterer Zeuge, sagte in dem Prozess über die Deportationen aus: "Dabei gab es erschütternde Szenen, wenn Eltern von ihren Kindern getrennt wurden. Ich habe selbst erlebt, daß sich eine jüdische Mutter, deren fünfjähriger Sohn ausgesondert und weggerissen wurde, dem Fuchs auf der Straße zu Füßen warf und ihn bitterlich anflehte, ihr doch das Kind zu lassen. Es bleibt mir unvergeßlich, wie Fuchs auf das Flehen dieser Mutter so reagierte, daß er sie mit den Stiefeln gegen den Kopf trat. Die Frau war im Nu blutüberströmt und umklammerte die Füße von Fuchs, worauf dieser die Pistole ziehen wollte. Ich sehe noch deutlich, wie er zur Pistolentasche griff, um diese Frau zu erschießen. Jüdische Polizisten sprangen jedoch noch schnell dazwischen und konnten die inzwischen ohnmächtig gewordene Frau in einen Hauseingang tragen. – Diese Frau ist einige Tage später an den ihr zugefügten Kopfverletzungen gestorben."

Günter Fuchs wurde im November 1963 zu einer lebenslangen Haftstrafe und dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt.