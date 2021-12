Sport und Integration: "Jugos, ihr kickt mal hübsch unter euch!"

Von den Bahnhöfen auf die Spielfelder

Jahrzehntelang schlummert die Erinnerung in Fotoalben und Familienerzählungen. Gojko Čizmić und Luka Babić ist es zu verdanken, dass die Gastarbeiterliga nicht völlig in Vergessenheit gerät. Die beiden nähern sich aus unterschiedlichen Richtungen. Čizmić sammelt alles, was er über die Jugoliga findet. Babić arbeitet sich wissenschaftlich heran. Der Historiker hat kürzlich eine Masterarbeit zum Thema vorgelegt. Maßgeblich unterstützt wurde er von Ansbert Baumann, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Seminar für Zeitgeschichte der Universität Tübingen.

Zeitzeuge Čizmić erlebt die Jugoliga von Anfang an als Spieler bei Metalac (Metallarbeiter) Stuttgart. Bis heute ist die Liga seine Leidenschaft. Auf Facebook kann man ihm via "Jugoliga u Baden Württembergu" folgen. Vor einigen Monaten hat er einen 400 Seiten starken Wälzer herausgegeben, in dem er alle Ergebnisse, Spieler und Saisonbilanzen verzeichnet hat. Čizmić listet insgesamt 140 Teams auf. Auf dem Höhepunkt der Popularität spielen 87 Vereine in einer Saison. Sie treten in einem dreistufigen Ligasystem mit geregelten Auf- und Abstiegen gegeneinander an. Čizmić sprudelt, wenn er von damals erzählt: "Wir hatten ja nichts. Außerhalb der Arbeit trafen wir uns am Bahnhof oder in Gaststätten." Fußball als Medizin gegen die Tristesse von Gastarbeitern. Von diesen Treffpunkten gehen am Ende der Sechzigerjahre die ersten Vereinsgründungen aus.

Die Jugoliga erbt den Ruf der Bahnhofskneipen. Čizmić spricht von einer "Ghettoliga". Es fehlt an allem: an Trikots, Umkleiden und Sportplätzen. Wenn die Gastarbeitervereine Glück haben, finden sie einen deutschen Verein, der ihnen für ein paar Stunden einen Trainingsplatz überlässt. Die deutschen Vereine und Verbände schauen weg. Die offiziellen Stellen aus der Heimat unterstützen vor allem mit warmen Worten. Materiell unterstützen sie nur so weit, wie sie vermuten, dass es die diplomatische Lage erlauben würde. Sie schieben einerseits die Jugoliga an, andererseits vermeiden sie Ärger mit den deutschen Stellen. So entsteht eine Hartplatzliga mit Betonung auf hart, die irgendwie zwischen allen Stühlen kickt. Von Jugoslawien forciert, von Gastarbeitern organisiert, vom WFV toleriert.

Jugos sportlich im Abseits

Vor einigen Jahren entdeckt Luka Babić im Netz, was Čizmić kontinuierlich postet. Er stöbert und findet auch seinen Vater auf einem Bild. Ivan Babić im Dress von Polet Ravensburg. Luka Babić, 1993 geboren, spielt in der Jugend bei FV und TSG Ravensburg. Der Fan von Werder Bremen und Hajduk Split studiert Geschichte an der Uni Tübingen. Das Thema seiner Abschlussarbeit: "Jugos im Abseits". Historiker Babić ist noch immer fassungslos, wenn er an die reaktionäre Haltung des Württembergischen Fußballverbandes von damals denkt: "Eine ganze Generation fußballspielender Gastarbeiter geht in den sportlichen Ruhestand, ohne gegen deutsche Mannschaften gespielt zu haben. Man muss kein Integrationsexperte sein, um diesen Schandfleck zu erkennen." Warum spielen Jugos in einer eigenen Liga? Und warum nur in Württemberg? "Damals wollten das alle so", hat Babić im Rahmen seiner Masterarbeit herausgefunden. Er meint damit: das offizielle Jugoslawien, die Gastarbeiter selbst und den Württembergischen Fußballverband.