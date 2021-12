Weihnachtsmarkt und Corona: Satz mit X

Die Landeshauptstadt, schreibt die Pressestelle, prüfe ein "finanzielles Entgegenkommen", und ob Verderbliches vielleicht sozialen Einrichtungen zugute kommen könnte. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerium ist im Stress wegen der vielen Anfragen von JournalistInnen zum Thema. Überbrückungshilfe III Plus, Überbrückungshilfe IV, fiktiver Unternehmerlohn, Neustarthilfe Plus, Landesprogramm Tilgungszuschuss Corona – "Mein Haus arbeitet unter Hochdruck an den Vorbereitungen für die Umsetzung und Ergänzung dieser Programme", schreibt Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, CDU, auf Anfrage und im Angesicht der beiden so völlig unerwartet aneinandergerasselten Ereignisse a) Weihnachtsmarkt und b) Corona-Pandemie. "Dabei haben doch eigentlich alle gewusst, dass der Markt nicht stattfindet", sagt ein Arbeiter auf dem Marktplatz am Rathaus und lädt Kisten in einen Transportbus. Menschenmenge, wir erinnern uns, ist schon seit anderthalb Jahren eher asozial.

Auch in Stuttgart, wo OB Frank Nopper, CDU, sich nur Tage vor der Absage dafür einsetzte, dass der Markt stattfinden kann, obwohl Teile seines Gemeinderats das eigentlich nicht so gut fanden (bis auf CDU und die Grünen). Zuletzt wurde dann ein 2GPlus-Zaun ins Feld geführt, der Geimpft-Getestete von Ungeimpften trennen sollte. Wenige Tage später fielen die Märkte im Land, einer nach dem anderen, wie Dominosteine. Den Ansturm der Weihnachtsmarktbegeisterten ohne Markt hätte die Landeshauptstadt nicht verkraftet, siehe Calw. Ab Donnerstag schließen nun auch die restlichen Märkte in Baden-Württemberg, befand Söders Südschiene-Kumpel (Impfpflicht) Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag.

Paraffin ist 80 Prozent teurer als sonst

Und so steht da mittwochs einer auf dem Marktplatz, der eigentlich weihnachtliche Kerzen verkaufen wollte. In Stuttgart hatten von 290 Weihnachtsstandbetreibern schon 100 abgesagt, erzählt er, die verbliebenen seien sich einig gewesen, dass man solidarisch "einen schönen Markt" bieten wolle. Das war der Plan.

Weihnachtsmarkt macht er seit Jahrzehnten im Nebenberuf, von den Einnahmen leiste er sich Urlaube und was sonst noch an Extras anfalle. Im September habe er von der Stadt grünes Licht bekommen und angefangen zu produzieren. Paraffin, hergestellt aus Rohöl, sei dieses Jahr 80 Prozent teurer als sonst, Bienenwachs um die 25 Prozent. Seine Kerzen kann er nicht bis nächstes Weihnachten lagern, also muss er sie jetzt zu seinem Imker bringen, der wird sie entdochten, schmelzen, das Wachs reinigen, insgesamt rechnet der Mann mit 1500 Euro Kosten, nur um seine Kerzen wieder in ihren materiellen Urzustand zu versetzen. Von der Dezemberhilfe habe der Steuerberater einen Großteil gefressen, seine drei Mitarbeiterinnen seien enttäuscht. Nach der Absage hätte er zwar an einem Losverfahren teilnehmen können, das einzelne Stände über die Innenstadt verteilt, will er aber nicht. Das ganze Gezerre fasst er unter "Sauerei" zusammen und schiebt ein "ich bin es leid, verarscht zu werden" hinterher.