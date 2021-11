Baden-Württemberg-Kampagne: Aber immer noch mit Brezel!

Warum da jetzt am Anfang so ein spitzbehüteter und rauschebärtiger Schrat vier Kinder durch den Wald führt und dann mit Brezeln füttert? Blöde Frage. Ja, weil, also weil… "Hm, ich lege da einfach eine BW-Erklärstimme drüber", denkt sich Jan, und so hebt eine junge Frau nun an: "Wenn über Baden-Württemberg die Sonne aufgeht, scheint sie auf Tannenspitzen…" Ja, sehr schön, geht aber noch besser weiter: "…und Spitzenunternehmen!" Die Sonne über BW, die hat es überhaupt gut: "Sie sieht ein einzigartiges Land!" Ein Land, in dem eine alte Frau in einem neuen Daimler euphorisch durch eine Allee rast. Ein Land, in dem eine junge Frau leichtgeschürzt mit einem Buch in der Hand in einem Baum hockt. Und ein Land, in dem sich Wolken zu Porträts von Schiller, Hesse und vielleicht auch Hölderlin formieren und die Stimme sagt: "Ein Land für Dichter und Denker wie für Designer und Developer".