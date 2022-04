Vergessene Krisen und unser Wohlstand: Zugrunde gerichtete Menschen

Die Szene hat sich vor gut zehn Jahren abgespielt. 2011 war das damals vom Bürgerkrieg gezeichnete Land am Horn von Afrika am stärksten betroffen von einer Dürre und Hungersnot biblischen Ausmaßes. Die Szenen wiederholen sich alle paar Jahre. Aktuell ist Somalia erneut das Land in Ostafrika, das am meisten unter extremer Trockenheit und einem Mangel an Lebensmitteln leidet. Doch es ist bei Weitem nicht das einzige Land. Nach drei ausgefallenen Regenzeiten in Ostafrika sind in Somalia, Kenia, Äthiopien und dem Südsudan insgesamt 21 Millionen Menschen vom Hunger betroffen.

"Die Situation ist dramatisch. Die Menschen drohen zu verhungern, wenn keine schnelle Hilfe erfolgt", sagt Kevin Shingles, der Landesdirektor der Welthungerhilfe in Kenia. Wenn auch die jetzige Regenzeit ausfällt, kommt es noch schlimmer für die Menschen, warnen Hilfswerke wie Oxfam – dann seien bis zu 28 Millionen Menschen bedroht.

Manche Gebiete sind bereits völlig menschenleer

Martin Größ-Bickel, Referatsleiter Ostafrika beim evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt, ist gerade von einem Besuch in Äthiopien, Solamias Nachbarland, zurückgekehrt. Er berichtet, dass manche Gebiete im Süden des Landes schon völlig entvölkert sind.

Die Menschen haben keine Existenzgrundlage mehr, wenn das Vieh verhungert ist und die Felder nicht mehr bestellt werden können. Und die Lage verschärft sich weiter durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs. Die Preise für Lebensmittel sind schon vorher gestiegen. Jetzt schießen sie endgültig in Höhen, die für große Bevölkerungsteile unbezahlbar sind. Sonnenblumenöl ist kaum noch zu bekommen, Benzin wird teurer, ebenso wie der Dünger, den es dringend für bessere Ernten braucht. Die Schicksale hinter den erschütternden Zahlen nimmt kaum jemand wahr. Manchmal flackert das Interesse der Weltöffentlichkeit auf, aber nur kurzweilig, sogar wenn die Krisen so gehäuft auftreten, wie in den vergangenen drei Jahren: Corona, eine Heuschreckenplage von riesigem Ausmaß und die anhaltende Dürre. In all den betroffenen Ländern, vom Südsudan über Äthiopien und Kenia bis zu Somalia ergibt sich ein Muster, das zeigt, dass die Ursache für das Leiden der Menschen nicht alleine im Klima und der Erderhitzung liegt, sondern an auch an sozialen und politischen Auseinandersetzungen, die aber niemand ernsthaft lösen kann oder will.