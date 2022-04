Ostermärsche für den Frieden: Alles nicht so einfach

Diese Relikte und die Forderung nach Frieden sind selten so wichtig gewesen wie im Augenblick, in Zeiten des Krieges. Auch wenn sie derzeit deplatziert wirken angesichts all der Grausamkeiten und Kriegsverbrechen, die das russische Militär in der Ukraine begeht. Dennoch: Der Ruf nach Frieden, nach Ab- statt Aufrüstung kann niemals falsch sein. Einfache Wahrheiten gibt es in keinem Krieg, auch wenn das schwer auszuhalten ist. Pazifisten und Mahner haben es momentan schwer. In Stuttgart in diesem Jahr vielleicht auch deshalb, weil dieser Ostermarsch nicht sehr sensibel auf die aktuelle Situation reagiert, die eben eine andere ist, als in früheren Jahren.

Stars and Stripes sind nicht erwünscht

Am Rande der Theodor-Heuss-Straße steht Niklas, 29 Jahre alt, mit Sonnenbrille. Aus dem kleinen Lautsprecher in seinem Rucksack klingen Pet Shop Boys, er schwenkt eine US-Flagge. "Ich will wenigstens ein kleines Zeichen setzen", sagt er. "Da laufen Leute, die sich einfach nicht aus ihrem Weltbild lösen können und nicht verstehen, dass Russland der Aggressor ist. Es hat sicher in der Vergangenheit Sinn gemacht, eine Freundschaft mit Russland zu pflegen. Aber jetzt?" Zudem frage er sich immer, warum, außer aus historischer Verklärung, Linke sich an die Seite von Putin stellen würden. "Was bitte ist links an Putin, wenn er seine Bevölkerung unterdrückt? Wenn ich schwul wäre, würde ich in diesem Land nicht leben wollen." Er wisse sehr wohl um die Verfehlungen der Nato, Stichwort Irakkrieg, sagt Niklas. "Aber auch die Amis haben uns vom Faschismus befreit, und ich bin froh, dass sie hier sind."