Klimawandel, Krieg und Krisen: Raus aus der Wohlstandsblase

Dabei genügt ein Blick nach Papua-Neuguinea. Der Norden der drittgrößten Insel der Welt in der Nachbarschaft von Australien war einst deutsches Schutzgebiet und ist bis heute Ziel deutscher Missionsgesellschaften. China führt sich dort wie eine neue Kolonialmacht auf und beutet die Ressourcen des Landes hemmungslos aus. Ganze Landstriche werden für die Anpflanzung von Ölpalmen genutzt, soweit das Auge reicht. An den Küsten vergiften von ausländischen Firmen betriebene Fischfabriken die Gewässer, deren Produkte günstig in die EU exportiert werden. Die Folgen unseres hiesigen Wohlergehens: enorme ökologische und soziale Verelendung in anderen Teilen der Welt. Wir sollten uns dringend bewusst machen, dass es letztlich auf uns Europäer zurückfällt, wenn andernorts die Regenwälder abgeholzt und die Böden vergiftet werden. Die Folgen des Klimawandels sind dort unübersehbar – und der immense Handlungsdruck wurde durch den jüngsten Bericht des Weltklimarats erneut untermauert. Wegen des steigenden Meeresspiegels werden die Dörfer an den Küsten unbewohnbar und die Menschen zu Klimaflüchtlingen. Bisher werden diese offiziell nicht einmal von den Vereinten Nationen als Flüchtlinge anerkannt.

Unser Wohlstand basiert auf Ausplünderung

Unser Wohlstand beruht nicht nur auf dem früheren Leid der Kolonialvölker. Sondern auch auf Ausbeutung und Ausplünderung, die aktuell, also jetzt gerade, passieren und immer weiter voran schreiten. Die Ausgeplünderten sind nicht sozial abgefedert wie wir in Deutschland, wo die Ampelregierung fieberhaft versucht, drastische wirtschaftliche Einschnitte zu verhindern. Billig fliegen, günstig Klamotten oder technische Geräte kaufen, der Aufstellpool im Garten für den privaten Badespaß, der tausende Liter Wasser braucht - Konsum, Konsum, Konsum und ein Event nach dem anderen. All das soll offenbar so weitergehen. Dabei ist eines sicher: Wenn sich auf der Welt etwas ändern soll, muss sich auch der westliche Lebensstil ändern.

Ohne Zweifel sind die Menschen in Deutschland hilfsbereit. Solche Hilfsbereitschaft ist wichtig. Aber gleichzeitig müssen wir über den Tellerrand schauen. Bisher konnten wir es uns einfach machen, die Augen vor vielen Dingen zu verschließen. Hat es uns groß gekümmert, was in Syrien passiert ist? Dort hat es quasi die Blaupause des Ukrainekriegs gegeben. Syrien ist weit weg und ein Land, das hier noch nie sonderlich interessiert hat. Wir haben jahrelang tatenlos zugeschaut, wie Assad mit Unterstützung Putins die eigene Bevölkerung massakriert. Aber der Ukrainekrieg bedroht die Grundfesten unserer Demokratie, die auf einer Wohlstandsgesellschaft gründet, die ständige Prosperität verspricht. Durch den Krieg könnte es schmerzhafte Einschnitte geben, die Inflation, die Preissteigerungen sind Anzeichen dafür. Also packen wir es doch jetzt an.

Der Ukrainekrieg könnte ein Umdenken bringen

Schon Corona barg über zwei Jahre die Möglichkeit, Ausstiegsszenarien zu entwerfen aus unserer derzeitigen Lebensweise, die nicht mehr lange tragbar sein wird. Der Krieg in der Ukraine hat nun auch noch die Rohstoffabhängigkeit Deutschlands sichtbar gemacht und könnte endlich Startschuss sein für ein nachhaltiges Umdenken. Immerhin hat sich die alte grüne Forderung von fünf Mark auf den Liter Treibstoff von selbst erfüllt. Aber was passiert? Mit den Grünen in der Regierung? Wir diskutieren über Entlastungen auf Sprit-Preise.

Der Krieg könnte ein Anstoß zum Umdenken sein, darüber, dass unser Lebensstil genauso wenig selbstverständlich ist wie unser Leben in einer friedlichen und offenen Welt. In den kommenden Wochen wollen wir bei Kontext deshalb beim Umdenken behilflich sein und den Blick weiten auf Regionen der Welt, in denen es Krisen und Konflikte gibt. Die meisten davon sind nicht erst heute entstanden, sondern haben tiefe Wurzeln. Viele davon reichen bis nach Deutschland.



Kontext-Autor Rainer Lang hat viele Jahre in der kirchlichen Katastrophenhilfe gearbeitet, unter anderem für Brot für die Welt, die Diakonie und den Weltkirchenrat.