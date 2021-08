Nichtregierungsorganisationen: Katastrophenhilfe als Gratwanderung

Ausgesandt war ich von ACT, der "Action by Churches Together", mit Sitz in Genf. Längst hatte sich das UN-Personal in sogenannte sichere Häuser zurückgezogen. Ich war im Büro des Hilfswerks der norwegischen Kirche untergekommen, das von einem Pfarrer geleitet wurde, der seit Jahren im Land war und mit lokalen Kräften in Afghanistan von Bürgerkrieg, Hunger und Vertreibung betroffenen Menschen half. Sich verschanzen war für ihn keine Option, wir mussten raus. Wenn wir sie auch nicht verstanden, merkten wir, wie der Ton der Prediger in den Moscheen täglich schärfer wurde.

Wir waren in einem Dilemma. Hilfsorganisationen bereiteten sich fieberhaft auf die Versorgung von Flüchtlingen aus Afghanistan vor am Khyber Pass als zentralem Grenzübergang. Was sollten wir tun? Die Scherben aufkehren, die ein Krieg hinterlässt? Oder einfach helfen?

Wie so oft war es beides. Wir wussten, dass Flüchtlinge Hilfe brauchen würden – genauso wie die lokale Bevölkerung diesseits und jenseits der Grenzen. Im pakistanischen Grenzgebiet, wo nicht Pakistans Armee das Sagen hat, sondern Stammesrecht gilt, zum Beispiel. Viele kamen zu uns, baten um das Nötigste, von Regierungsseite hatten sie nichts zu erwarten. Wir bewegten uns in einer völlig fremden Kultur. Die Menschen bearbeiteten ihre Felder mit steinzeitlich anmutenden Werkzeugen, lebten einen althergebrachten Islam, in dem sich Frauen nur völlig verhüllt im Tschador zeigen durften.

Wo NGOs sind, steigen die Preise

Gleichzeitig haben sie uns vor Augen geführt, dass fremde Soldaten im benachbarten Afghanistan als Besatzer, als Eindringlinge betrachtet wurden, die ihre Kultur dem Land überstülpen wollten. Und der Eindruck musste sich verstärken, als in deren Gefolge die UN mitsamt vielen NGOs ins Land kamen, die Kabuler Mietpreise in astronomische Höhen stiegen und eine neue Schicht von Privilegierten entstand, die als Ortskräfte gute Gehälter bezogen. Entlohnungen, die im krassen Widerspruch zu dem standen, was die Mehrheit im Land zum Leben zur Verfügung hatte.

Nun sind große NGOs wie die Welthungerhilfe oder Caritas lokal meist gut verankert, können Vertrauen gewinnen, wenn sie landwirtschaftliche Projekte fördern, wenn sie Brunnen bohren, wenn sie Mädchen in Afghanistan den Besuch einer Schule ermöglichen. Das setzt aber voraus, dass sie sich nicht staatlicher Gewalt unterwerfen, die sie instrumentalisiert für Ziele, die nicht ihre sind, beziehungsweise für Aufgaben, die von Staats wegen übernommen werden müssten.