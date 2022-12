Vergessene Krisen – Haiti: Hoffen auf Glück oder Gott

Ich selbst war wenige Tage nach dem Beben über die Dominikanische Republik, mit der sich Haiti die Insel Hispaniola in der Karibik teilt, eingereist. Es war gespenstisch: Auf der Seite der Dominikanischen Republik dichte Wälder, in denen sich europäische Urlauber erholten. Auf der anderen Seite nur kahle Hänge, abgeholzt für Feuer und Energie, ein deutliches Zeichen von Armut.

Zwei Jahre später wütete der Tropensturm Sandy in der Karibik und zerstörte drei Viertel der Ernte in Haiti. Wenige Monate darauf brach eine Cholera-Epidemie aus. Riesige Summen wurden Haiti damals für Nothilfe und Wiederaufbau versprochen, weltweit spendeten die Menschen für die Opfer der Katastrophen. Für ein Land, das von Korruption, Gewalt, Armut und ständigen Regierungskrisen geprägt ist.

Warum haben die Milliarden nichts gebracht?

Heute, mehr als zehn Jahre nach der Naturkatastrophe, ist Ernüchterung eingetreten. Die Hauptstadt Port-au-Prince ist in der Hand von kriminellen Gangs, die Cholera ist zurück. Aber im Unterschied zu der Zeit nach dem Beben sprudeln 2022 keine Spenden. Das Interesse an Haiti ist über die eigenen Probleme – Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation – verpufft. Aber warum haben die Milliarden an Hilfsgeldern für Haiti so gut wie nichts bewirkt? Im Gegenteil. Haiti gilt als hoffnungsloser Fall, die "Neue Züricher Zeitung" betitelt den Inselstaat bereits als Failed State.

Dabei war das Land in früheren Zeiten eine der reichsten Kolonien Frankreichs. Der erste unabhängige Staat in der Karibik verarmte jedoch völlig. Nachdem versklavte Haitianer rebelliert und 1804 die erste schwarze Republik der Welt gegründet hatten, zerstörte Frankreich die haitianische Wirtschaft. Über Generationen hinweg und bis in die Fünfzigerjahre mussten die Haitianer Reparationszahlungen für den Verlust der Sklavenarbeit an Frankreich leisten. Bis heute ist Haiti nicht zur Ruhe gekommen.