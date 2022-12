Memet Kilic und Erdoğan: Kilic bedeutet Schwert

Auch mit der deutschen Staatsbürgerschaft beobachtet er die politische Lage in der Türkei, wo im kommenden Jahr die Parlaments- und Präsidentschaftswahl ansteht, genau. Auf Präsidentenbeleidigung steht in der Türkei bis zu vier Jahre und acht Monate Haft. Die zahlreichen Klagen sollen Kritiker und Opposition mundtot machen, ist der Jurist überzeugt. "Viele Türken in Deutschland zählen zu den Anhängern Erdogans. Die Vorwürfe gegen mich dienen auch dazu, mich als Staatsfeind darzustellen und zur Zielscheibe zu machen", sagt Kilic.

Anderen Menschen würde das schlaflose Nächte bereiten. Kilic bleibt gelassen, ist aber vorsichtiger geworden. "Wir können niemanden einfach hochlassen", bemerkt der Anwalt in Bezug auf seine Kanzlei im Obergeschoss. Er bekomme Drohschreiben, auch im Netz schlägt ihm Hass entgegen. Auf Twitter habe er 1.500 Follower blockiert.

Trost und Hoffnung finde er in der Literatur, verrät der Anwalt und nennt vorneweg den türkischen Dichter Nâzım Hikmet, der aus dem Exil schrieb. Er selbst hat einen Hang zu Sprichwörtern und sprachlichen Bildern. Die Sanftheit, die in seinem freundlichen und höflichen Auftreten mitschwingt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er Worte auch als scharfe Waffe einzusetzen weiß. "Der Name 'Kilic' bedeutet Schwert", verrät er augenzwinkernd.

Im Prinzip ein Berufsverbot

Vor einigen Monaten hat die türkische Staatsanwaltschaft eine zweite Anklage wegen "Präsidentenbeleidigung" erhoben. Wegen einer Karikatur. Die soll laut Anklage zeigen, wie Erdoğan die Türkei an einen Baum hängt. Kilic betont: "Das ist von der Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt." Dass er sie geteilt habe, sei über ein Jahr her. Sein Facebook-Konto wurde im September lahmgelegt und er selbst habe keine Kopie dieser Karikatur. Auch in den Akten der Staatsanwaltschaft gebe es nur eine Beschreibung des Bildes. Damit der Präsident nicht ein zweites Mal "beleidigt" werde. Die Vernehmung im Rahmen der Amtshilfe erfolgte Mitte November am Heidelberger Amtsgericht. Dieses Mal habe die türkische Justiz zugestimmt, damit das Verfahren abgeschlossen werden kann. Die türkische Staatsanwaltschaft verlange seinen Ausschluss von öffentlichen Ämtern, sagt der Anwalt. Da er in Deutschland eine beschränkte Zulassung hat, die auf der Zulassung in der Türkei basiert, komme dies einem Berufsverbot gleich.