Bodo Rasch: Über den Gleisen

Der Mann, der in Hohenheim studiert hatte, stellte sich zwanzigstöckige Punkt-, Scheiben- oder Terrassenhochhäuser vor, die direkt an den Gleisen und über die Bahnlinien hinweg gebaut werden sollten. Dabei griff er auf eine Idee zurück, die er mit seinem älteren Bruder Heinz bereits in den 1920er-Jahren entwickelt hatte. Ausgehend von den stadtplanerischen Ideen Le Corbusiers, wollten die Brüder Rasch – so der Name ihres Büros – Hochhäuser an Masten oder Treppenhauskernen aufhängen. "Die Entwürfe der Raschs waren die kühnsten von allen", meinte Frei Otto, der Konstrukteur des Münchner Olympiadachs, dazu. Gebaut wurden solche Häuser jedoch erst sehr viel später.

Als Rasch seine Pläne entwickelte, hatte der Bau der S-Bahn in Stuttgart noch nicht begonnen. Die Königstraße war noch eine Autostraße, der Kleine Schlossplatz befand sich im Bau, die Klettpassage gab es noch nicht. Er wollte Fußgänger und Schienen nicht in den Untergrund verbannen. Er sah über den Schienen zunächst eine Parkhausebene vor, auch als Schallisolierung nach oben. Darüber befindet sich in seinen Entwürfen die Fußgängerebene mit Läden, darüber Wohn- und Bürohochhäuser.