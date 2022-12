Stuttgart 21 und Gäubahn: Karikatur eines Faktenchecks

All das hätte von allen Seiten gecheckt und angeschaut werden können, nannte sich doch die Veranstaltung am vergangenen Freitag, bei der Bitzer sprach, "Faktencheck Gäubahn". Was in den Räumen der Sparkassenakademie Stuttgart über die Bühne ging, verdiente diese Bezeichnung allerdings nicht – es war eher die schlechte Karikatur eines Faktenchecks: Vertreter von Bahn, Stadt Stuttgart und Land präsentierten ausschließlich ihre interessengeleitete Sicht der Dinge.

Organisiert hatte die Veranstaltung der Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn, meist nur Interessenverband Gäubahn genannt, denn um die geht es ja auch, vor allem um ihren letzten Abschnitt zwischen Stuttgart-Vaihingen und Stuttgarter Hauptbahnhof: die Panoramabahn. Und hier fängt es an, verwirrend zu werden. In Kürze: Die Panoramabahn soll nach bisherigen Bahn-Plänen einige Monate vor Inbetriebnahme von Stuttgart 21 (geplant: Ende 2025) stillgelegt und die Gäubahn damit vom Hauptbahnhof abgekoppelt werden. Und diese Abkopplung wird nach aktuellem Stand mindestens sechs Jahre dauern, eher mehr (wer's genauer wissen will: siehe Kasten).

Gewaltig stinkt das den Bürgermeistern der Städte entlang der Gäubahn, von Böblingen bis Konstanz, die einst teils kräftig für S 21 trommelten wie der Tuttlinger OB Michael Beck, aber inzwischen realisiert haben, dass das Projekt nicht ganz so "bestgeplant" ist wie versprochen. Die Anrainer wollen, dass die Gäubahn interimsweise weiter über die bestehende Trasse an den oberirdischen Hauptbahnhof angeschlossen bleiben soll, bis der neue Anschluss an S 21 fertig ist. Die Bahn teilt in besagter Studie mit, das sei machbar; das Landesverkehrsministerium bestätigte dies auf Kontext-Anfrage schon 2019. Der Ball liegt also im Feld der Landeshauptstadt Stuttgart, die einen Weiterbetrieb auf gar keinen Fall will, weil sie auf den dann ehemaligen Gleisflächen möglichst schnell Häuser bauen will.

Sind wir nicht alle ein bisschen Gäubahn?

Eine Position, die Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) gerne betont, auch wenn er sich am Freitag harmoniebedürftig präsentierte: "Wir sind alle Gäubahn, die Gäubahn verbindet uns, und sie sollte uns nicht trennen." Ja, sind wir nicht alle ein bisschen Gäubahn?