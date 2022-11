Stuttgart 21: "Nicht nur ein Stuttgarter Projekt"

Ich habe versucht, mit Frank Nopper auch darüber zu reden, aber ich glaube, das Thema ist ihm nicht so wichtig. Es gab mal so eine Bemerkung im Stuttgarter Gemeinderat: Diese Eisenbahnromantik von da unten, die sollte man nicht über unser Wohnprojekt stellen.

Vom grünen Baubürgermeister Peter Pätzold gibt es eine ähnliche Formulierung: "Es gibt 4.500 Menschen in Stuttgart, die auf eine Wohnung warten, und denen soll ich jetzt sagen, dafür kriegt ihr eine bessere Schienenverbindung ins Gäu?"

Das ist in meinen Augen eine unangemessene Verkürzung der Problemlage. Wohnungsnot herrscht im ganzen Land, nicht nur in Stuttgart. Nun aber soll die durchgehende Fernverkehrsverbindung, die uns ja vertraglich zugesichert worden ist, hinter die freiwerdenden Gleisflächen für den Wohnungsbau gestellt werden. Stuttgart 21 wird also seitens der Landeshauptstadt auf ein Wohnungsbauprojekt reduziert, und das halte ich für zu eng gedacht. S 21 ist ja nicht nur ein Stuttgarter Projekt. Das ist ein Knotenpunkt für uns alle. Als es 2011 zum Volksentscheid kam, hat man sich im ganzen Land damit beschäftigt, wenn auch vielleicht nicht so detailliert wie die Stuttgarter. Und wenn jetzt im Gegensatz zu den versprochenen Verbesserungen das Ergebnis so aussieht, dass wir zehn Jahre oder länger abgehängt werden, dann kann das nicht befriedigend sein.

Da Sie die Volksabstimmung erwähnt haben: Sie haben Anfang Juli dieses Jahres einen Brandbrief an OB Nopper geschrieben, wegen der bevorstehenden Gäubahnkappung. 2011 haben in Tuttlingen 68 Prozent der Wähler:innen für eine Weiterfinanzierung und damit einen Weiterbau von S 21 gestimmt, und Sie schrieben: "Ich bin mir sicher, würde man heute abstimmen, würden sich bei uns und in vielen anderen Landkreisen der Stimmenanteil geradezu umkehren – S 21 würde wohl nicht mehr gebaut werden".

Das ist eine Vermutung von mir, weil wir immerhin über zweieinhalb Millionen Menschen sprechen, vom Bodensee bis nach Stuttgart, die sich damals auf die Verbesserung der Schienenverkehrsanbindung und die Beschleunigung verlassen haben. Die sind heute alle gleichermaßen enttäuscht. Wir haben uns damals ja in erster Linie unter dem Aspekt mit Stuttgart 21 befasst, welche Auswirkungen das Projekt konkret auf uns hat. Die anderen Themen, die in Stuttgart eine Rolle gespielt haben, waren bei uns nie im Fokus – zumindest nicht in der Tiefe wie in Stuttgart.

Sie haben als OB vor der Volksabstimmung für Stuttgart 21 geworben. Basierend auf dem jetzigen Kenntnisstand, würden Sie im Sinne Ihres Briefes auch zu denjenigen gehören, die heute anders abstimmen würden?