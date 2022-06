Gutachten zu S 21 und Gäubahn: Stilllegen verboten

Konkret geht es dabei um den "Panoramabahn" genannten Abschnitt zwischen Stuttgart-Vaihingen und Hauptbahnhof. Mittlerweile sind es noch ein paar Jahre mehr, Optimisten nennen sechs, weniger Optimistische wie Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gehen eher von zehn bis 15 Jahren aus. Denn seit 2020 wird als Alternative zur bisherigen S-21-Gäubahnplanung die Idee eines Gäubahntunnels verfolgt, der mittlerweile Pfaffensteigtunnel genannt wird (Kontext berichtete mehrfach, unter anderem hier und hier).

Und jetzt wird es erst interessant: Während der Zeit dieser Abkopplung sollen, so die DB-Pläne, Fahrgäste aus Richtung Singen und Zürich, die nach Stuttgart wollen, in Stuttgart-Vaihingen aus- und dort in eine S-Bahn oder Stadtbahn umsteigen. Sei alles kapazitätstechnisch machbar, versichert die Bahn. Die Stadt Stuttgart favorisiert dagegen einen noch zu bauenden "Nordhalt" nahe des bestehenden Nordbahnhofs als neuen Endpunkt der Strecke – keinen Vollerhalt der Panoramabahn, weil sie auf dem letzten Stück der Strecke Richtung Hauptbahnhof Wohnungen bauen will. Der Nordhalt mag näher am Hauptbahnhof liegen und ein paar Verbindungsoptionen mehr haben – aber auch hier bedeutet der nötige Umstieg eine Verschlechterung der Anbindung. Deshalb hat sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr Kritik aus den Anrainer-Gemeinden der Gäubahn artikuliert, sogar aus der Schweiz kommen Beschwerden. Was die Deutsche Bahn bislang nicht anficht. Sie will die Panoramabahn nach der Abkopplung nicht einmal abschnittsweise in Betrieb halten, schließlich werde sie wegen der zu bauenden Alternativstrecke (Pfaffensteigtunnel) nicht mehr gebraucht. An einem Nordhalt hat die Bahn daher auch kein Interesse, Gespräche darüber zwischen Bahn und Region scheiterten Ende Mai. Nun will die DB in Vaihingen ganz einfach Prellböcke als Gleisabschluss aufstellen.

Prellböcke aufstellen? Reicht nicht, sagt der Professor

Das darf die Bahn aber nicht, das verbietet die geltende Gesetzgebung – sagt dagegen Urs Kramer, Professor für Rechtsdidaktik an der Uni Passau. Im Auftrag der Umwelt- und Verkehrsverbände BUND, Pro Bahn, VCD und des Landesnaturschutzverbands hat er ein Gutachten erstellt, das eine "eisenbahnrechtliche Bewertung" der geplanten "Abbindung" der Gäubahn vornimmt (hier zum Download). Bei der Veranstaltung im Planetarium stellt er das Gutachten vor, eingeladen von der grünen Ratsfraktion.