AfD-Bürgerdialog: Eine schrecklich rechte Familie

Zuerst aber zeigt die Landtagsfraktion noch ihren neuesten Film. Standortsicherung sei das Wichtigste heißt es da, unterlegt mit Bildern einer Autofabrik. Passend dazu spricht im Anschluss der ehemalige Daimler-Manager Spaniel, anmoderiert als "ein Herr, der sich durch Taten auszeichnet". Einer, der sich "mit vollem Einsatz der irrsinnigen Energiewende entgegenstellt". Und dem der Rechtsaußen-Flügel der AfD zu verdanken hat, dass die rechten Pseudogewerkschaft "Zentrum Automobil" doch nicht mehr als "toxischer Verein" mit bester rechtsextremer Vernetzung auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei steht. Im Schlepptau hat Spaniel denn auch wie so oft seinen Sidekick Oliver Hilburger, Ex-Rechtsrocker und "Zentrums"-Chef (Kontext berichtete).

"Wir gehen schweren Zeiten entgegen", sagt Spaniel. Ein Drittel der Bundesbürger habe kein Geld für Weihnachtsgeschenke und Strom. Das sei das Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft und der Sanktionen gegen Russland. Spaniel fürchtet eine Deindustrialisierung auch wegen der CO2-Neutralität, die Deutschland bis 2045 erreichen will, obwohl nicht schuld an übermäßigem CO2-Ausstoß. "Die Bundesrepublik verlangt Ihnen Opfer ab, der Rest der Welt lacht sich schlapp über uns", eine gern genommen Erzählung unter Rechten, war schon bei Corona so. Spaniels Lösung, denn darum geht es an diesem Abend: kurzfristig denken. Weg mit der CO2-Steuer, Kraftstoffsteuer senken, Atomkraftwerke langfristig ausbauen und zwar alle. In einem Industrieland "brauchen wir billige, jederzeit verfügbare Energie", sagt er. "Die Rettung der Welt ist nicht unser größtes Problem, sondern Stromrechnungen."

Die Mühen der Ebene

Jetzt käme ein "echtes Arbeitstier", kündigt die Moderatorin an. Emil Sänze selbst sagt in Richtung Publikum beglückt, es sei herrlich, in all die Gesichter ohne Masken zu blicken. Der Föderalismus, für den Generationen gekämpft hätten, würde von der EU gerade abgeschafft. Er spricht von der Umklammerung einer "Zentralregierung, die uns alles andere als legitimiert eine Währung aufzwingt" und einen "Multikulti-Staat" wolle, "der aus Brüssel gesteuert wird". Zudem kämen dauernd Anweisungen vom Bund, als Landtagspolitiker habe man einen schweren Stand. Kinder hätten wegen zu vieler Migranten in den Klassen nicht mal mehr "das Niveau eines Volksschülers von 1965". Und dann das Bürgergeld: "Ich sehe es nicht gerne, wenn mein Geld verschwendet wird an irgendwelche Faulenzer, die von weltweit anreisen." Fachkräftemangel gebe es auch nicht, vielmehr würden deutsche Fachkräfte in Länder abwandern, wo man noch echte Freiheit habe. Wenn er durch Stuttgart laufe, könne er auf den Baustellen überhaupt nicht mehr identifizieren, wo die ganzen Arbeiter herkämen, was dabei rauskomme sehe man ja bei Stuttgart 21.