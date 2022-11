Exiltheater in der Rampe: Lebt Gott in Belarus?

"Man sagt, Gott lebe in Belarus", verkündet er am Anfang des Stücks. "Manchmal zieht er alte Lumpen über und reist als Bettler von Dorf zu Dorf." Er beschenkt die Guten, bestraft die Bösen und zieht weiter, gibt aber den Menschen heilkräftige Worte und wohlriechende Kräuter. Leskiec und Padaliaka sind eines der drei Tandems, die am Samstag im Theater Rampe in Form einer szenischen Lesung verschiedene Facetten der weißrussischen Kultur auf die Bühne bringen. Ihr Stück, "Geflüster", beruht auf dem gleichnamigen Bildband des Autors, aus dem der Regisseur eine Bühnenfassung herausdestilliert hat. Beide leben nach wie vor in Belarus. Bei einem Vorab-Termin in der Rampe wirkte Padaliaka angespannt. Jetzt bei der Arbeit als Regisseur ist er in seinem Element.