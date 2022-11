Klimakrise: "Sie werden mit uns sterben"

In Scharm El-Scheich ist viel über Klimagerechtigkeit gesprochen worden. Was bedeutet das für Sie?

Dass diejenigen, die verantwortlich für den Klimawandel sind, diejenigen entschädigen, die am meisten unter seinen Folgen leiden. Also genau das, was die Länder des Nordens nur sehr zögerlich bereit sind einzugestehen. Ihr im Norden müsst eure Emissionen reduzieren und uns im Süden dabei unterstützen, mit den Folgen eures Handelns zu leben. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Menschheit als Ganzes überlebt. Sagt das euren Brüdern und Schwestern in Deutschland, weil unser Leben davon abhängt.

Wo spüren Sie in Ruanda und der Region die konkreten Folgen des Klimawandels schon jetzt?

Lauft heute von hier aus Richtung Norden zum Horn von Afrika und wenn ihr all diese Menschen und Tiere seht, die verhungern, weil es seit vier Jahren nicht ausreichend regnet, dann fragt ihr das nicht mehr. Lauft von hier aus Richtung Süden und sprecht mit den Menschen, die in den Fluten ihre Liebsten und alles andere verloren haben. Sprecht mit den Leuten hier und jetzt in einer Jahreszeit, in der es eigentlich sehr viel regnen sollte und stattdessen gnadenlos die Sonne scheint, und dann wisst ihr, was der Klimawandel hier bedeutet. Die Lebensmittelpreise haben sich hier in zwei Jahren fast verdreifacht, weil die Ernten schlecht ausgefallen sind. Ich kann die Dürre in meinem Geldbeutel spüren. Wenn die Leute ihr ganzes Einkommen für Lebensmittel ausgeben müssen, dann bleibt nichts übrig für Kleidung, Miete oder Steuern. Die wirtschaftlichen Folgen des Ausbleibens von Regen sind viel krasser, als ihr sehen könnt. Der Klimawandel löst eine Kettenreaktion aus, die unsere Wirtschaft an den Rand des Kollapses bringt.

Von den Folgen des Klimawandels ist also vor allem der globale Süden betroffen?

Nein, denkt doch nicht, dass ihr nicht im gleichen Maß betroffen sein werdet! Manche mögen denken, ihr hättet die Ressourcen, um genügend Resilienz gegen die Klimakatastrophe zu entwickeln. Aber niemand hätte vorher gedacht, dass die Überschwemmungen, die Hitzewellen, die Waldbrände der letzten Jahre auch bei euch so schnell und so heftig kommen würden. Niemand kann genau sagen, wie es sich entwickeln wird. Wer weiß, vielleicht steht ihr eines Tages als Flüchtlinge vor unserer Tür. Was ist, wenn es in Deutschland immer heißer und heißer wird und ihr vor der Hitze fliehen müsst – kommt ihr dann hierher? Vielleicht sind wir heute noch die Unterentwickelten, aber morgen macht ihr euch auf den Weg über das Mittelmeer, weil ihr in Europa nicht mehr leben könnt. Wissenschaft hat uns viel erklärt, aber die Entwicklung des Klimas zeigt uns, dass wir längst nicht alles verstanden haben und berechnen können. Nicht nur der globale Süden wird in Zukunft leiden, sondern auch der globale Norden.

Viele Regierungen des globalen Nordens werden ihre in Paris vereinbarten Klimaschutzziele nicht erfüllen und bemühen sich schon jetzt darum, Länder des globalen Südens zu bezahlen, damit diese für sie die entsprechenden Einsparungen vornehmen. Wie denken Sie darüber?